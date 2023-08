MasterChef son eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star'da 7. aday belli oldu mu? "Onlar beni ağlattı ya..."

MasterChef All Star'da pota heyecanı devam ediyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı...

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bu akşam da yine iki aşamalı oyun oynandı. İlketapta konuk şef Kilisli İzzet Usta'nın Kilis Tava tarifini yapan yarışmacılardan başarılı olanlar All Star'ın 8. haftasına kalmayı başardı.

İkinci etaba kalan ve yaratıcılık tabağı yapan Eda, Barış, Tolga, Batuhan ve Çağatay 'dan en başarısız tabak yapan yarışmacı gecenin kaybedeni olacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA 7. ADAY BELLİ OLDU MU?

İkinci etaba kalarak en başarısız tabağı yapan yarışmacı MasterChef All Star'ın bu haftaki son eleme adayı olacak.

Henüz son aday açıklanmadı. MasterChef son eleme adayını açıklanır açıklanmaz haberimizde bulabilirsiniz.

"ONLAR BENİ AĞLATTI YA..."

Dün akşam yayınlanan bölümde Sergen yarışmak istememiş ve stüdyodan çıkmıştı.

Bu akşam yayınlanan bölümde Eda ile konuşan Sergen, dün yaşananlar için 'Onlar beni ağlattı ya bak ben onları nasıl ağlatıyorum. Hepsini buradan tek tek göndereceğim' dedi.

Sergen o sözleri ile izleyicilerin bir kısmından tepki görürken bir kısmından da destek aldı.