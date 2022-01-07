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MasterChef son finalist kim oldu? 6 Ocak MasterChef dördüncü şef ceketini alan isim!

07.01.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te son finalistin kim olduğu merak ediliyor. Sevilen yarışmada finale doğru son finalist de bu akşam belli oldu. Final haftasında her gün konuk olan şefler yarışmacılardan imza tabağını hazırlamalarını istedi. Peki MasterChef son finalist kim oldu? İşte 6 Ocak MasterChef dördüncü şef ceketini alan isim!

MasterChef son finalist kim oldu? 6 Ocak MasterChef dördüncü şef ceketini alan isim!

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te yarışmacılar, final haftasında konuk şeflerin yemekleri ve yaratıcı tabaklar ile son defa mutfağa girip yarıştı. Üç isim şef ceketlerini alarak finali garantilemiş oldu. Peki MasterChef'te son finalist kim oldu?

6 OCAK MASTERCHEF SON FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'te Perşembe akşamı dördüncü finalist belirlendi. İki aşamadan oluşan oyunun ilkinde Şef Osman Sezener'in imza tabağı olan kırlangıç balığının 3 farklı versiyonunu yaptılar.

Son ikide ise Dilara ve Tahsin dördüncü önlük için kıran kırana yarıştı. Tadımlar sonrası Tahsin 28, Dilara ise 19 puanda kaldı. İkinci oyunda ise yarışmacılar koruk suyu ile yemekler hazırladı.

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İlgiyle izlenen lezzet yarışması MasterChef'te Sergen Hasan, Eren ve Tahsin finalist olmaya hak kazandı.

Oyunların devamında 46 puanla kazanan Tahsin oldu ve Dilara ise 42 puanla MasterChef'e veda eden son isim olmuş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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