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Masterchef sufle tarifi! Tam kıvamında sufle nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

06.09.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef yarışmasında 5 Eylül Pazartesi günü sufle yapıldı. Yarışmacı adaylar en güzel sufleyi çıkarmak için yarıştılar. İzleyiciler oldukça lezzetli görünen suflenin nasıl yapıldığını merak etti. İnternet üzerinden 'Sufle nasıl yapılır?' gibi araştırmalarda bulundular. İşte sufle tarifi...

Masterchef sufle tarifi! Tam kıvamında sufle nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Sufle en sevilen tatlılar arasında bulunuyor. Yapımı oldukça kolay olan bu tatlının pişirme süresini ayarlayınca ortaya leziz bir çikolata şelalesi çıkıyor. Çikolatalı tatlar sevenlerin favorisi olan suflenin tam kıvamını tutturmak için tarife bağlı kalmak gerekiyor.

SUFLE TARİFİ

Malzemeler

  • 3 tane yumurta (Yumurtalar büyük ise 2 tane kullanmanız da yeterli olacaktır)
  • 80 gram bitter çikolata
  • Yarım su bardağı un
  • 50 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı şeker (eğer çok tatlı seviyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz)
  • 1 tutam tuz

Yapılışı

  • Çikolatalı sufle yapmaya başlamadan önce İlk olarak fırını 220 derecede çalıştırın.
  • Tereyağı ve bitter çikolataları teflon tavada kısık ateşte karıştırarak eritin ve malzemeleriniz eridikten sonra ocağı kapatarak içine unu ilave edin ve tamamen özdeşene dek karıştırın.
  • Farklı bir kapta yumurta ve şeker karışımını beyazlayana kadar çırpın. Şeker tadının ön plana çıkması için tuzu ekleyip çırpmaya devam edin.Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın.
  • Sufle kaplarınızı ya da ısıya dayanıklı küçük kaplarınız varsa içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın. (Tarifimize göre ortalama dört kap çıkıyor)
  • Daha önceden fansız çalıştırdığınız ve ısıttığınız fırında 7-8 dk pişirme süresinin sonunda sufleniz pişmiş olacak!
  • Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin sonra ister tabağa çevirip isteğe bağlı olarak kaseden de yiyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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