MasterChef Şükrü Özsarı kimdir, aslen nereli? Şükrü Özsarı kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmaya veda eden isim Şükrü Özsarı oldu. Elemenin ardından Şükrü Özsarı hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki MasterChef Şükrü Özsarı kimdir, aslen nereli?

MASTERCHEF ŞÜKRÜ ÖZSARI KİMDİR?

Şükrü Özsarı, 15 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ailesi endüstriyel kurabiye imalatı yapan yarışmacının bir erkek kardeşi ve bir de ablası bulunmaktadır. Yemek yapmayı sevdiğini belirten MasterChef Şükrü, 1 sene medya alanında üniversite okuduğunu söylemiştir. Bir yılın ardından bölüm değiştirerek gastronomi alanına yönelen Şükrü Özsarı, İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunudur.

Yarışmacı Şükrü Özsarı, uluslararası bir yemek şirketi olan Do&Co'da çalışmıştır. Lyon'da ve Bodrum'da mesleğini sürdürmektedir ve yakın zaman kurabiye üretimi yaptığı şirketini hayata geçirdiğini dile getirmiştir.

Futbol, voleybol ve boks ile ilgilenmekte olan yarışmacının en büyük hobisi ise dart oynamaktır. 12 takımlı dart liginde de oyuncu olduğunu ifade etmiştir.

