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MasterChef Suna Aydın'ın değişimi olay oldu! 'Ufak dokunuşlar'

05.03.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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MasterChef Suna Aydın'ın değişimi olay oldu! 'Ufak dokunuşlar'

MasterChef'te sempatik ve duygusal haliyle dikkat çeken ismi Suna Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı. Aydın'ın "Ufak dokunuşlar" notuna yorum yağdı.

MasterChef yıldızlarının son halleri sosyal medyada merak konusu oldu. MasterChef'te sempatik ve duygusal haliyle dikkat çeken ismi Suna Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı.

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Instagram paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşan MasterChef yarışmacıları cesur pozlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Bu isimlerden biri de MasterChef Suna Aydın.

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Yetenekli yarışmacılardan Suna Aydın estetikle adeta bambaşka birine dönüşmüş. Hayranlarının tanımakta zorlandığı MasterChef Suna Aydın'ın son hali ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na benzetildi.

Ekran Alıntısı

MasterChef Suna Aydın'ın "Ufak dokunuşlarla büyük değişimler" notu ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bu nota takipçiler "Ufak mı?" yorumunu yağdırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu Masterchef
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