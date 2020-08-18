MasterChef takım kaptanları belli oldu! MasterChef kim kazandı, birinci oldu?

Dün akşam itibariyle elemeleri tamamlanan MasterChef'te son 16 yarışmacı belli olmuştu. Bu akşam yayınlanan bölümde ise takımlar ve kaptanlar belli oldu.

MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Bu akşam programda yarışmacılarından tulumba tatlısı yapılması istendi. 16 yarışmacıdan 7'si tulumba tatlısını yapmayı başaramazken, şefler Mehmet, Danilo ve Somer en iyi üç tabağı seçti. Berk, Serhat ve Tanya'nın tabakları arasından en iyi seçilen Tanya mavi takımın kaptanı oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Mavi takımda Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir yer alıyor. Mavi takımın kaptanı Tanya oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

En iyi tabağa oluşturan ve mavi takımın kaptanı olan Tanya, kırmızı takımın kaptanı olarak da Ayyüce'yi seçti. Kırmızı takım ise Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal ve kaptan Ayyüce'den oluştu.

