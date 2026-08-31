MasterChef tantuni tarifi: Mersin’in meşhur lezzetinin sırrı bu püf noktasında

MasterChef yarışmacıları 31 Ağustos tarihinde ekrana gelen bölümde kaptanlık yarışında Mersin’in ünlü lezzetlerinden biri olan tantuniyi yapmak için ter döktü.

Yayınlanan yeni bölüm ile birlikte tantuni yapımının püf noktaları da merak konusu oldu. İncecik doğranmış et, baharatlar, sumaklı soğan ve domatesin lavaşla buluştuğu tantuniyi evde hazırlamak sanıldığı kadar zahmetli değil. Ancak lezzetli bir tantuni hazırlamak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Peki, MasterChef tantuni nasıl yapılır? Tantuni için hangi eti kullanılır, tantuni malzemeleri nelerdir? İşte adım adım Mersin usulü tantuni yapımının püf noktaları…

TANTUNİ YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Lezzetli bir ev yapımı tantuni hazırlamanın en önemli noktalarından biri etin büyüklüğüdür. 40 yıllık ustaların özel tariflerine göre, ne kadar küçük ve ince doğranırsa yüksek ateşte o kadar hızlı pişer. Böylelikle tantuniye özgü dokuyu yakalamak daha da kolaylaşır.

En önemli püf noktalarından biri tavayı mutlaka önceden ısıtmak. Tantuninin düşük ateşte uzun süre pişmesi etin sulanmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle etlerin sac veya tava iyice ısındıktan sonra eklenmesi gerekir.

Öte yandan eğer küçük tava kullanıyorsanız etin hepsini tavaya doldurmak önceden ısıttığınız tavada beklenmedik bir ısı değişimi yaratacağından genellikle işin ustaları etin part part pişirilmesini tavsiye eder.

Etin sulu ve yumuşak kalması da lezzetli bir tantuni için ideal bir durumdur. Bu nedenle et kurumaya başlarsa az miktarda su ekleyerek nemini korumanız önerilir.

Lavaşı tavada yumuşatmak çok az kişinin bildiği MasterChef yarışmalarının da uyguladığı ustaca bir yöntemdir. Doğrudan lavaşı kullanmak pişen etin üzerine lavaş kısa bir süre kapatılır böylelikle lavaşın buharla birlikte etin aromasını da alması sağlanır.

İnce doğranmış kuru soğanı sumakla harmanlamak lezzetin geleneksel bir tamamlayıcısıdır.

Malzemeyi fazla doldurmamak da önemli püf noktalardan biridir. Böylelikle dürümün dağılmasını önlemiş olursunuz. Malzemeleri lavaşın orta bölümüne uzunlamasına yerleştirerek sıkı bir şekilde sarmaya özen gösterin.

TANTUNİ HANGİ ETTEN YAPILIR?

Tantuni için hangi eti kullanılır? sorusu tarifin en çok merak edilen noktalarından biri. Evde yapılan tantunilerde kontrfile, biftek veya antrikot gibi kolay pişen dana etleri tercih edilir.

TANTUNİ ÖNCEDEN HAŞLANIR MI?

Mersin usulü tantuni tariflerinde etin sacda kavrulmadan önce az miktarda suyla pişirilmesi yaygın yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Önceden pişirilen et daha sonra tavada yağ baharat ve kontrollü miktarda suyla hızlıca çevriliyor.

Afiyet olsun...

MALZEMELER 500 gram dana eti (kontrfile, biftek veya antrikot)

4-5 adet lavaş

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

İç harcı için:

1 adet büyük kuru soğan

2 adet domates

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı sumak

1 adet limon