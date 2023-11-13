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Masterchef Tanya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacı Tanya Kilitkayalı oldu

13.11.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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Masterchef Tanya vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu haftanın eleme adayları Alican, Cemre, Dilara, Batuhan, Tanya, Tahsin ve Ayaz olmuştu. Tanya Kilitkayalı, Somer Şef'in tabağını en başarısız yapan isim oldu. Genç yarışmacı elenerek hayallerine veda etti. Peki, Masterchef Tanya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Tanya Kilitkayalı günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta Barış Demir veda etmişti. Bu hafta son dörde kalan Dilara, Tanya, Cemre ve Alican şef tabağını yaparak potadan çıkmaya çalıştı. Tanya Kilitkayalı MasterChef'ten elendi ve yarışmacı arkadaşlarına veda etti. İşte Tanya hakkında merak edilenler...

MASTECHEF TANYA KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılmıştı.

Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Tanya, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm'nden mezun oldu.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işlettiği biliniyordu. Aynı sezon yarıştığı Uğur Yılmaz Deniz ile birlikte olduğu bilinenler arasında. Kıbrıs mutfağına dair bir kitap yazdı.

MASTERCHEF'TEN ELENEN YARIŞMACI TANYA KİLİTKAYALI OLDU

MasterChef All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Tahsin, Dilara, Ayaz, Cemre, Alican, Tanya ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu yarışmada heyecan yine doruktaydı.

Zorlu geçen gecede yarışmacılar ilk etapta Cunda kalamarı ve rezene ile yaratıcılık tabağı yaparken ikinci etapta Somer Şef'in Shodai patates köpüklü udon noodle tabağını yaptılar. Tahsin, Batuhan ve Ayaz ilk etaptan yukarı çıkarak MasterChef All Star'ın ilk 13'üne kalmaya hak kazanırken, Tanya, Dilara, Cemre ve Alican ikinci etapta yarıştı. İkinci etaptan ilk çıkan isim de MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık oldu. İkinci isim ise dönem ve final arkadaşı Alican Sabunsoy oldu.

MasterChef All Star'ın yeni bölümünde elenen isim açıklandı. Zorlu geçen mücadelenin ardından yarışmaya veda eden isim 2021 sezonunda yarışan Dilara ile son ikiye kalan Tanya oldu.

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