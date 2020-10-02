MasterChef Tanya'ya ne oldu? MasterChef Tanya Kilitkayalı doktor eşliğinde stüdyodan çıktı

MasterChef Türkiye'nin 7. haftasındaki 2. bireysel dokunulmazlık oyununda Tanya'nın rahatsızlık yaşadı. MasterChef Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, kabuklu deniz ürünlerine alerjisi nedeniyle zor anlar yaşandı. Mehmet Şef'in içinde karides de bulunan özel tarifi Surf and Turf yemeğini yapmaya çalışan Tanya'nın alerji nedeniyle boğazı şişti ve midesi bulandı.

"TANYA'NIN RAHATSIZLIĞI VE BU DEVAM EDİYOR"

Şefler, Tanya'ya yarışmadan ayrılması için izin verdi. Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Tanya doktor eşliğinde stüdyo dışına alınırken bireysel dokunulmazlık oyununda tabağı değerlendirme dışı kaldı.



Mehmet Şef ise Tanya hakkında bilgi vererek, "Tanya'nın zaten bir rahatsızlığı var ve bu devam ediyor. Doktorumuz, Tanya'nın yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Fakat ciddi bir şeyi yok. Arka tarafta doktorumuzla birlikte. Tanya dokunulmazlık alamayacak" dedi.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.

