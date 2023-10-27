MasterChef tas pilavı tarifi! Maraş yöresine ait tas pilavı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Tas pilavı tarifi MasterChef'te yapılmasıyla birlikte merak edildi. Kahramanmaraş yöresine ait yemeklerin yapıldığı gecede tas pilavının yanında Maraş D börek, Maraş paça, Maraş tava ve kıvrım tatlısı da yapıldı. Peki, Maraş yöresine ait tas pilavı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Tas pilavı tarifi merak edildi. Kahramanmaraş yöresine ait yemeklerin yapıldığı gecede en çok merak edilen yemeklerden biri de tas pilavı oldu. Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tas pilavının yapılışını sizler için hazırladık. İşte tarifi...
MARAŞ YÖRESİNDEN TAS PİLAVI TARİFİ!
MALZEMELER
500 gram kuşbaşı et
1 kilo kıska soğan
2 yemek kaşığı salça
Tuz
Karabiber
Pul biber
Sıvı yağ
2 kase pirinç
4 kase su
TARİF
Önce soğanları soyuyorum sonra eti içine katıyorum sonra salça ve baharatları katıyorum karıştırıyorum ve fırın torbasına koyuyorum.
Ağzını bağlayıp kürdanla beş on tane delik açıyorum ve düdüklü tencereye üstünü basacak kadar su koyuyorum ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum.
Pişme kıvamı size kalmış ama iyi pişirirseniz lokum gibi oluyor sonra eti haşladığımız sudan alıp önceden haşladığımız pirinçle pilavı mızı pişiriyoruz.
Pilav iyice dinlendikten sonra servis yapıyoruz afiyet olsun
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