MasterChef tas pilavı tarifi! Maraş yöresine ait tas pilavı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Tas pilavı tarifi merak edildi. Kahramanmaraş yöresine ait yemeklerin yapıldığı gecede en çok merak edilen yemeklerden biri de tas pilavı oldu. Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tas pilavının yapılışını sizler için hazırladık. İşte tarifi...

MARAŞ YÖRESİNDEN TAS PİLAVI TARİFİ!

MALZEMELER 500 gram kuşbaşı et

1 kilo kıska soğan

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Sıvı yağ

2 kase pirinç

4 kase su

TARİF Önce soğanları soyuyorum sonra eti içine katıyorum sonra salça ve baharatları katıyorum karıştırıyorum ve fırın torbasına koyuyorum.

Ağzını bağlayıp kürdanla beş on tane delik açıyorum ve düdüklü tencereye üstünü basacak kadar su koyuyorum ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum.

Pişme kıvamı size kalmış ama iyi pişirirseniz lokum gibi oluyor sonra eti haşladığımız sudan alıp önceden haşladığımız pirinçle pilavı mızı pişiriyoruz.

Pilav iyice dinlendikten sonra servis yapıyoruz afiyet olsun

AFİYET OLSUN

