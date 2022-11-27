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MasterChef tatlı dilek tarifi! Görünümüyle hayran bırakan tatlı dilek (Creme fontana) nasıl yapılır?

27.11.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışması hayranları tarafından sevilerek izleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda 27 Kasım Pazar eleme gününde yarışmacılardan mor patates lezzetleri ve tatlı dilek yapmaları istenecek. MasterChef'in imza tatlılarından olan dilek tatlısı için izleyiciler internet üzerinden 'dilek tatlısı nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte görünümüyle hayran bırakan tatlı dilek (Creme fontana) tarifi...

MasterChef tatlı dilek tarifi! Görünümüyle hayran bırakan tatlı dilek (Creme fontana) nasıl yapılır?

MasterChef'te hemen hemen her sezon yapılan tatlı dilek tatlısı olarak anılan Creme fontana hem görünümü hem de lezzetiyle yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Bu enfes lezzetin mutlaka denenmesi gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1. aşama için
  • Vanilya Çubuğu
  • Taze Zencefil
  • Krema
  • Süt
  • 2. aşama için
  • Yaprak Jelatin
  • Yumurta Sarısı
  • Toz Şeker
  • Alt Tabanı İçin Malzemeler (Karamel)
  • Nescafe
  • Toz Şeker
  • Bal
  • Kestane Şekeri Sosu
  • Bal
  • Taze Fesleğen
  • Kestane Şekeri
  • Krema
  • Sifon Kek İçin Malzemeler
  • Un
  • Mürekkep Balığı Mürekkebi
  • Bronz Toz Boya (Keki Süslemek İçin)
  • Beyaz Pralin
  • Yumurta Beyazı
  • Tuz
  • Üst Çikolata Dekoru İçin Malzemeler
  • Yağ Bazlı Toz Siyah Gıda Boyası
  • Dekor Jelatini (Ekipman)
  • Beyaz Para Çikolata
  • Kakao Yağı
  • Süslemek İçin
  • Böğürtlen
  • Frambuaz
  • Altın Çilek
  • Frenk Üzümü
  • Kumkuat

TARİF

  • Öncelikle bir tencereye krema, süt, rendelenmiş zencefil ve vanilya çubuğu koyularak kaynayıncaya kadar sürekli karıştırılır.
  • Diğer tarafta başka bir tencerede yumurta sarısı ve toz şeker kısık ateş üzerinde devamlı karıştırılır.
  • Kaynamadan ılıtılan yumurta sarısı ve şekerin için kaynamış olan süt, krema karışımı yavaş yavaş karıştırılarak eklenir.
  • Karışımın içine daha önceden suda bekletilmiş olan yaprak jelatinler ilave edilir. Elde edilen karışım iki ayrı karıştırma kabına eşit miktarda paylaşılır. Daha sonra bir tava içerisinde toz şeker karamel kıvamına getirilir ve ardından bal eklenir.
  • Karamel soğumaya başladığında ikiye bölünen creme fontananın birine eklenir. Nescafe de eklenerek karıştırılır. Servis bardaklarının en altına eşit miktarda pay edilir. Pay edilen creme fontanalar soğutucuya atılır ve dondurulur.
  • Dondurma işlemi tamamlandıktan sonra kalan zencefilli creme fontana da eşit miktarda servis bardaklarına pay edilir. Dondurma işlemi bu aşamadan sonra da yapılır. Kestane sosu için bir tavaya kestane şekerleri alınarak kaşık ile ezilir. Üzerine bal ilave edilerek kaynatılır.
  • Fesleğen yaprakları ayıklanır, ince ince doğranır ve eklenir. Kaynayıp kıvam aldıktan sonra bir kenara soğuması için bırakılır. Daha sonra bu sos, donan creme fontanaların üzerine pay edilerek tekrar dolaba koyulur.
  • Sifon kek için bir karıştırma kabına beyaz pralin, yumurta beyazı, tuz ve un, mürekkep balığı mürekkebi ile ilave edilir.
  • Ardından iyice köpürene kadar çırpılır. Sifonun içine doldurulup kapağı kapatılır. 2 adet gaz tüpü içine doldurularak karton bardaklara sıkılır. Ardından mikrodalga fırından 40 saniye 1 dk kadar pişirilir.
  • Bardaklar kesilerek çıkarılan keklerin üstü bronz toz boya ile kaplanır.
  • Çikolata dekoru için kakao yağı eritilir. Yağ bazlı toz siyah boya ile karıştırılır. Daha sonra soğutulan dekor, jelatinin üzerine fırça ile yayılır.
  • Bu işlemden sonra dekorlar dondurulur. Beyaz para çikolatalar eritilir ve soğutularak jelatinlerin üzerindeki kakao yağlarının üzerine ince bir tabaka şeklinde yayılır.
  • Servis bardaklarının üzerini kapatacak şekilde kesilir. Dolapta bekleyen creme fontanalar üzerine bir cımbız yardımı ile sifon kekler pay edilir.
  • Ardından böğürtlen, frambuaz, altın çilek, frenk üzümü ve kumkuat ile etrafı süslenir. Yapılan çikolata dekoru ile üzeri kapatılır. Creme Fontana hazır.

AFİYET OLSUN!

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