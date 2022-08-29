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Masterchef tavuk pilav nasıl yapılır? En lezzetli tavuklu pilav tarifi malzemeleri ve yapılışı

29.08.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuklu pilav nasıl yapılır sorusu bugün masterchef seyircileri tarafından sıklıkla sorgulanacak. Masterchef Türkiye'de ilk eleme gecesinde Şeyma elenmişti. Bugün Masterchef'in yeni bölümünde 2. kaptanlık oyunu oynanacak. Şefler kaptanlık oyunu için yarışmacılardan sokak lezzeti olan tavuk pilav yapmalarını istedi. Tavuklu pilav tarifini denemek isteyen kişiler tavuk pilavın en lezzetli ve tam tarifini internette sorguluyor. Peki, Masterchef tavuk pilav nasıl yapılır? İşte tavuk pilav tarifi...

Masterchef tavuk pilav nasıl yapılır? En lezzetli tavuklu pilav tarifi malzemeleri ve yapılışı

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde en güzel tavuklu pilav tarifini yapan yarışmacı 2. haftanın takım kaptanı seçilecek. Yarışmacılar ne güzel ve lezzetli tavuk pilav tarifini çıkarmak için mücadele edecekler. Tavuklu pilavın nasıl yapıldığı merak ediliyor. Denemek isteyenler için tavuklu pilav tarifinin malzemelerini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz.

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TAVUKLU PİLAV NASIL YAPILIR?

Herkesin yemelere doyamadığı tavuk pilav tarifi oldukça sevilen lezzetler arasında. Tavuklu pilav tarifi özellikle sokak satıcılarının klasikleşmiş bir ürünü. Pilav yaparken en önemli püf noktalarından biri pirinçleri iyice kavurmak. Bu sayede pilavınız tane tane ve lezzetli oluyor. Tavuğu haşladığınız suyu da pilavınızda kullanırsanız mükemmel bir tat elde edersiniz.

İşte tavuklu pilav tarifi;

TAVUKLU PİLAV TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMLER

  • 1 bütün tavuk
  • 3 su bardağı pirinç
  • 4 bardak tavuk suyu
  • 1 kase haşlanmış nohut
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber

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TAVUKLU PİLAV NASIL YAPILIR?

  1. Pirinçleri tuzlu, ılık su içerisine alalım ve 15-20 dakika kadar bekletelim. Tavuğu da üzerini geçecek kadar su dolu bir tencereye alarak haşlayalım.

  2. Ardından haşlanan tavuğu uygun bir kap içerisine alarak soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra didikleyelim. Tavuk suyunu süzgeçten geçirelim ve pilav yaparken kullanmak için bir kenara alalım.

  3. Pilavı için uygun bir tencereye tereyağını ve sıvı yağı alarak tereyağın erimesini sağlayalım. Yağ eridikten sonra, ılık suda bekletip yıkayarak nişastasından arındırdığımız pirinçlerimizi ekleyelim ve güzelce kavuralım.

  4. Pirinçlerin üzerine tavuk suyunu ilave edelim. Tuzunu ve haşlanmış nohutu da ilave ettikten sonra karıştıralım ve tenceremizin kapağını kapatalım.

  5. Pilavımızı kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım.

  6. Pilavımız suyunu çektikten sonra ocağı kapatalım ve pilav tenceremizin üzerine kağıt havlu yerleştirip kapağı kapatarak 10 dakika kadar demlenmeye bırakalım.

  7. Demlenen pilavın üzerine tavuk etlerini de ekleyelim ve pilavımızı karıştırarak servis edelim. Tercihe göre karabiber eşliğinde servis edilir.

AFİYET OLSUN!


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