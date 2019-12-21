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MasterChef'te Beyaz'dan Acun Ilıcalı'ya güldüren gönderme

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MasterChef'e O Ses Türkiye jürileri damga vurdu. MasterChef'e Acun Ilıcalı ve Beyaz damga vurdu. Takım kaptanı olarak seçilen Beyaz ile Acun Ilıcalı'nın atışmaları güldürdü.

MasterChef'te Beyaz'dan Acun Ilıcalı'ya güldüren gönderme

MasterChef'e Beyaz, Seda Sayan ve Beyaz damga vurdu. Kendisine verilen görev gereği krep yapması gereken Acun Ilıcalı bunu çikolatalı yapmak istediği için ilginç bir yönteme başvurdu ve çikolata parçalarını tavanın içine koyarak eritmeye başladı.

Yaptığı tercihe mantıklı bir kılıf bulmak adına sürekli olarak konuşan Acun şunları söyledi:

MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarıştı! Acun'dan yarışmacılara Survivor sürprizi! Oyunu kim kazandı?MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarıştı! Acun'dan yarışmacılara Survivor sürprizi! Oyunu kim kazandı?

“Dünyaca ünlü krepin Acunsal versiyonunu yapıyorum. Amacım, çikolatayı yakmadan eritip krepin üzerine koymak, böylece krep çikolatalı olacak. Tabii yapabilecek miyim! Deniyoruz… Hayatımda ilk defa yapıyorum ama bu benim için bir engel değil öğrenmeye açığım. Takıma güvenmiyorum çünkü kaptan nerede? Sağolsun Seda’ya sorduğumda yardımcı oluyor ama kaybedersek kaptan yüzünden kaybederiz”

BEYAZ’DAN TEKNELİ GÖNDERME

Acun’un kendisi hakkındaki sözlerini duyan Beyaz onun yanına giderek çikolatayı benmari usulü eritip eritmediğini sordu. Beyaz hemen ardından Acun’un benmari kelimesinin anlamını bilmeyeceğini söyleyerek onun tekne tutkusuna gönderme yaptı ve ‘benmari Fransız bir tekne markası’ şeklinde espri yaptı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
herkes profosyenel bir iletişim içinde acun da espirili bir kişiliğe sahip öyle ben patronum aşar keserim havalarında bir şahsiyet değil kısacası ekip sağlam.
Büyük haber.. Aman Allahım..
Bravo acuna, adam sürekli bir çalışma içerisinde, sürekli bir şeyler üretiyor, helal olsun, adamın parayla işi yok zaten, düzgün insan, hep var olsun.
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