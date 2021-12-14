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MasterChef'te yarışmacılar birbirine girdi! Somer Şef müdahale etmek zorunda kaldı! ''Sen şeytan değil yılansın!''

14.12.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşandı. Mavi takım kaptanlığı kazanan Burcu Önal, Dilara Başaran'a söylediği sözlerle sosyal medyanın gündemine oturdu.

MasterChef'te yarışmacılar birbirine girdi! Somer Şef müdahale etmek zorunda kaldı! ''Sen şeytan değil yılansın!''

MasterChef Türkiye yarışması, finale adım adım ilerlerken, zaman zaman stüdyoda gergin anlar yaşanıyor. Yarışmanın dün yayınlanan bölümünde Mavi takım kaptanlığını kazanan Burcu Önal, daha önceki hafta tartıştığı Dilara Başaran'a ''Sen şeytan değil yılansın'' ifadelerini kullandı. Tartışmanın büyümesiyle, Somer Sivrioğlu yarışmacılara müdahale etmek zorunda kaldı.

GEÇEN HAFTA DA TARTIŞMIŞLARDI

Geçtiğimiz hafta Kırmızı Takım'da yer alan Burcu ve Dilara arasında yemek gerginliği yaşanmıştı. Dilara, yemeği hakkında fikir veren Burcu'ya sert çıkmış ve ''Almadıysa karışmasın'' diyerek yemeğinden uzak durmasını söylemişti. Sonrasında dokunulmazlığı kazanan Burcu, Dilara'nın takım arkadaşı olarak kendisini tebrik bile etmediğini ve kıskanç biri olduğunu söyledi.

MasterChef'te yarışmacılar birbirine girdi! Somer Şef müdahale etmek zorunda kaldı! ''Sen şeytan değil yılansın!''

''GÖZÜNDE VE BEDENİNDE HIRS GÖRÜYORUM''

Dilara Başaran için ''Yapmacık'' ifadesini kullanan Burcu Önal, ''Gözünde ve bedeninde hırs ve ihtiras görüyorum. Benden ona bir abla tavsiyesi, ben bu yolda büyüdükçe küçülmeyi öğrendim. Hırs güzel bir şeydir ama azimle de törpülemek gerekir. Çok fazla hırs başarının önüne geçer. O yüzden Dilara'yı ne burada ne başka bir yerde kendime rakip görmüyorum ve kaptan olarak seçmiyorum.'' dedi.

MasterChef'te yarışmacılar birbirine girdi! Somer Şef müdahale etmek zorunda kaldı! ''Sen şeytan değil yılansın!''

''SEN ŞEYTAN DEĞİLSİN, SEN BİR YILANSIN!''

Dilara Başaran'ın kendisini savunması üzerine öfkelenen Burcu Önal, Başaran'a ''Sen şeytan değilsin Dilara, sen bir yılansın!'' dedi. Stüdyodaki gerginliğin tırmandığını gören Şef Somer Sivrioğlu, olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Sivrioğlu, ''Birbirinize lütfen daha sonra pişman olacağınız laflar sarf etmeyin'' dedi.

MasterChef'te yarışmacılar birbirine girdi! Somer Şef müdahale etmek zorunda kaldı! ''Sen şeytan değil yılansın!''

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada gündem olan kavgaya ''Kadın yine kadının düşmanı'', ''Burcu sonuna kadar haklı'', ''Dilara'ya çok bile sabrettiler'' ve ''Burcu antidepresana başlamalı'' gibi yorumlar yapıldı.


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