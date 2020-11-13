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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

13.11.2020 01:00 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 12 Kasım Perşembe ekrana geçen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Takımlara yemeklerde ana malzeme olarak kullanmaları için enginar, un, bonfile, palamut ve ayva verildi. Dokunulmazlığı kaybeden takım bu defa bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef son bölümde dokunulmazlık mücadelesi için her iki takımın yarışmacıları düelloda karşı karşıya geldi. Yarışmacıları şeflerin kendilerine verdiği malzemelerden istenilen yemekleri çıkarmak için tüm gücünü ortaya koydu. Kaybeden takımdan bir kişi ise elemeye kaldı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 98. bölümde şefler takımlardan hangi yemekleri yapmalarını istediğini açıkladı. Buna göre ana malzeme olarak verilen enginar, un, bonfile, palamut, ayvadan beş çeşit yemek istendi. Her yemek için verilen süre 40 dakika oldu.

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İlk olarak soğuk başlangıç ve ara sıcak börek düellosu yapıldı. Verilen 40 dakikalık sürenin bitiminde şefler yemeklerin tadımını yaptı ve kazanan yarışmacıyı açıkladı. Şefler, enginar ile yapılan soğuk başlangıç ve ara sıcak olan börek de kazanan mavi takım oldu.

Sonraki turda iki ana yemek için düellolar karşılaştı. Bonfile ve palamuttan yapılacak ana yemekler için yarışmacılar kolları sıvadı ve mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Palamutta kazanan Sefa yani kırmızı takım oldu. Bonfile ile yapılan ana yemekte ise kazanan Ayyüce yani mavi takım oldu. Bu sonuçla mavi takım, kırmızı takıma 3-1 üstünlük sağladı. Ve dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bu defa bireysel dokunulmazlık oyunu için MasterChef mutfağına girdi. Yarışmacıları mumbar dolması yaparak yarıştı. Süre sonunda son üçe kalan isimler Barbaros, Eray ve Uğur oldu. Gecenin üçüncüsü Barbaros olurken birincisi olan Uğur, bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.

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HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ilk eleme adayı için oylama yapıldı.

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Dokunulmazlığı kazanan Uğur'un adını yazılamadı. Oylamada adı en fazla yazılan isim olan Barbaros, haftanın ilk eleme adayı oldu.

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