MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef son bölümde dokunulmazlık mücadelesi için her iki takımın yarışmacıları düelloda karşı karşıya geldi. Yarışmacıları şeflerin kendilerine verdiği malzemelerden istenilen yemekleri çıkarmak için tüm gücünü ortaya koydu. Kaybeden takımdan bir kişi ise elemeye kaldı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 98. bölümde şefler takımlardan hangi yemekleri yapmalarını istediğini açıkladı. Buna göre ana malzeme olarak verilen enginar, un, bonfile, palamut, ayvadan beş çeşit yemek istendi. Her yemek için verilen süre 40 dakika oldu.

İlk olarak soğuk başlangıç ve ara sıcak börek düellosu yapıldı. Verilen 40 dakikalık sürenin bitiminde şefler yemeklerin tadımını yaptı ve kazanan yarışmacıyı açıkladı. Şefler, enginar ile yapılan soğuk başlangıç ve ara sıcak olan börek de kazanan mavi takım oldu.

Sonraki turda iki ana yemek için düellolar karşılaştı. Bonfile ve palamuttan yapılacak ana yemekler için yarışmacılar kolları sıvadı ve mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Palamutta kazanan Sefa yani kırmızı takım oldu. Bonfile ile yapılan ana yemekte ise kazanan Ayyüce yani mavi takım oldu. Bu sonuçla mavi takım, kırmızı takıma 3-1 üstünlük sağladı. Ve dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu.