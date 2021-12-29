MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Eski yarışmacılar sürpriz yaptı! 28 Aralık Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Şeflerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ilk eleme adayını belirledi.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te 19. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk takım oyununda verilen malzemeler ile üç çeşit yemek yapmaya çalıştı.

Başlangıç yemeği için kök sebzeler, ana yemek için soğan-sarımsak-pırasa, tatlı için ise ceviz-badem-fındık verildi. Takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Bu malzemelerin esas ürün olacağı üç yaratıcı yemek için 45 dakika süre verildi. Verilen sürenin sonunda şeflerin yapacağı tadım ile ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oynadı. Şefler, oyunda çiğ pişirme tekniği ile yapılmış bir yaratıcı yemek yapılmasını istedi. Kırk dakikalık süre sonunda şefler, en beğendikleri tabağın Dilara'ya ait olduğunu söyledi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takımda eleme adayını Dilara'nın verdiği oy belirledi. MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Burcu oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

MasterChef’te geçen sezon yarışmacılarından Serhat, Ayyüce, Emir, Barbaros, Özgül ve Sefa stüdyoya geldi.

Eski yarışmacılar ile yeni yarışmacılar, çekecekleri kura ile eşleşti. Sefa - Burcu, Ayyüce - Tahsin, Serhat - Sergen, Emir - Dilara, Barbaros - Hasan, Özgül - Eren şeklinde eşleşen yarışmacılar, ödül oyunu için renk renk önlükleri giydi.

İkişerli olarak tezgahların arkasına geçecek yarışmacılar, şeflerin verdiği malzemeler ile kusursuz tabak çıkarmaya çalıştı. Şeflerin kararı ile MasterChef'te ödül oyununu kazanan Barbaros ve Hasan ikilisi oldu.



Ödül ise 10'ar bin liralık hediye çeki oldu.

