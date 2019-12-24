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MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte 23 Aralık MasterChef puan durumu ve elemeye kalan yarışmacı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

MasterChef yarışması final haftasında ilk eleme oyununda büyük heyecan yaşandı. MasterChef'in 23 Aralık Pazartesi ekrana gelen 73. bölümünde final haftasına kalan Cemre, Güzide, Ekin ve Alican, şeflerin istediği 3 ayrı oyunda yarıştı. MasterChef'te büyük finale kalmak isteyen yarışmacılar büyük mücadele sergiledi. Gün sonunda 3 oyundan toplamda en çok puanı alan oyuncu günün birincisi seçilirken, en az puanı alan yarışmacı ise elemeye kaldı. Peki MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte 23 Aralık MasterChef puan durumu ve elemeye kalan yarışmacı

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'de final haftasının ilk bölümü ekrana geldi. 29 Aralık Pazar akşamı büyük finalle veda edecek olan MasterChef'in final haftasında, 3 eleme adayından ilki belli oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef yeni bölümde final haftasına kalan Cemre, Güzide, Alican ve Ekin, 23 Aralık Pazartesi ekrana gelen bölümde 3 ayrı oyunda mücadele etti. Finalistler, MasterChef final formatında günde üç farklı yemek yaparak 3 oyunda birbirleriyle yarıştılar.

Şefler ise yemekleri 10'ar puan üzerinden değerlendirdi.

Şeflerin verdiği puanların ardından Güzide 66 puan, Alican 50 puan, Cemre 60 puan ve Ekin 49 puana ulaştı. Güzide toplamda aldığı 66 puanla gecenin birincisi oldu. Yarışmanın favorilerinden biri olarak öne çıkan Ekin ise topladığı 49 puanla, MasterChef final haftasının ilk eleme adayı oldu.

Güzide, Cemre ve Alican ise Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde yeniden yarışacaklar ve aralarından bir isim daha eleme potasına gidecek. Cuma akşamı elenen ilk isim ise belli olacak.

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YARIŞMACILAR OYUNLARDA KAÇ PUAN ALDI?

  1. Oyun:

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 4, Cemre 6, Ekin 4
Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6
Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 6, Ekin 5

  1. oyun:

Somer Şef: Güzide 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Danilo Şef: Güzde 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Mehmet Şef: Güzide 8, Alican 5, Cemre 7, Ekin 4

  1. oyun:

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 7, Ekin 5

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6

Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 8, Ekin 7

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
sanki güzide ye uzun bir süreçtir hep torpil geçiliyor bunu hissettim.
guzide zengin ya birici o olur boşuna izlemeyin :)
bu yarışmanın birincisi belli niye formaliteden yarıştırıyorlarki
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