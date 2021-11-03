MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 2 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 2 Kasım Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda menüde içli köfte, Kayseri mantısı, karnıyarık ve pilav, taş kadayıf, paçanga böreği ve çökertme kebabı yer aldı.

Şeflerin tadımları sonrasında ise dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bir kez daha mutfağa girdi. Bu sefer bireysel dokunulmazlık için takım arkadaşları ile kıyasıya mücadele etti. Bireysel dokunulmazlık oyununda yapılacak yemek, Somer Sivrioğlu'nun imza tabağı barbunya laksa oldu. Verilen süre ise 50 dakika idi. Süre bitiminde şeflerin tadımı sonucunda Emre ile Eren, öne çağrılan isimler oldu. Bu isimler arasında ve şefin tabağına en yakın yemeği yapan Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de bireysel dokunulmazlığı kaznaan Eren'in potaya gönderdiği Pelin, bu haftanın 1. eleme adayı oldu.



Sonrasında toplanan konseyde ise en çok oyu alan Emre ise haftanın ikinci eleme adayı oldu.



