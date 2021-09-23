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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 22 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

23.09.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 15 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda takımlar börek çeşitleri yaparak yarıştı. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa gitti. Bu oyun sonrasında ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021 eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 22 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 22 Eylül Çarşamba MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda çeşitli börekler yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te beşinci haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, düello şeklinde yapıldı. Düellonun konusu ise börekler idi. Yarışmacıların kura çekimi ile yapacakları börek çeşitleri ve rakipleri belli oldu.

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Eşleşmeler sonucunda düellolarda yapılacak börekler için farklı süreler verildi. Şefler, hazırlanan böreklerin tadımını yaparak kazanan yarışmacıyı açıkladı. Bir böreğin kazananı olmadığı düellolarda mavi takım 5-2 skorla dokunulmazlığı kazandı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Bu oyunda şefler, yarışmacılara diğer oyunlardan kalan ürünleri verdi.

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Bu ürünlerden 40 dakika için yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Süre bitiminde ise şeflerin kritik tadımı yaptı. Tadım sonrasında üç başarılı isim açıklandı. Bu isimler Tahsin, Safanur ve Emre idi.

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MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Tahsin oldu. Dokunulmazlığı kazanan Tahsin, üçüncü eleme adayı olarak Emre’yi potaya gönderdi.

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Kırmızı takımda yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan Hamza haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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