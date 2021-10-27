MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 26 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 26 Ekim Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda, kaptanları düellosunu kazanan ve günün menüsünü belirleme şansı elde eden Ateş'in seçtiği yemekler yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Son bölümde kaptanlar düellosunu kazanan Ateş, kendisine sunulan üç seçenekten hangi yemekleri seçtiğini açıkladı. Ateş’in belirlediği günün menüsünde minestrone, ciğer terrine, dağ mantarlı quiche, boeuf bourguignon ve portakallı parfe yer aldı.

Şefler, beş çeşit yemeğin yapılması için bir saat süre verdi. Süre sonunda şefler tadım yaparak dokunulmazlığı kazanan takımı belirledi. Beş çeşit yemekten üçünde başarılı olan kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de onuncu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha mutfağa girdi. Bu oyunda istenen yemek, Danilo Zanna'nın imza tabağı panna scotta oldu. Süre bitiminde şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Fakat tadım sonucunda şefler pek memnun olmadılar. Yarışmacıların çoğunda tabağında eksikler, çoğunda hatalar vardı. Şeflerin karşısına tam olarak tabak çıkaran ve gecenin en başarılı ismi Safanur, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF 2021 İLK ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kaybeden takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyunu kazanan Safanur, dokunulmazlığı kazandı ve üçüncü kez bireysel dokunulmazlığı kazandı. Safanur, ilk eleme adayı olarak Araz'ı belirledi.

Sonrasında konseyde kalan beş yarışmacı için oylama yapıldı. Oylama sonucunda adı en çok yazılan Hasan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.



