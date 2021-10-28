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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 27 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

28.10.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 27 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de 10. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar Doğu Anadolu mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 27 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 27 Ekim Çarşamba MasterChef yeni bölümde Doğu Anadolu mutfağından yemekler yapılarak dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Günün menüsünde löbik çorbası, ciğer taplaması, elmalı köfte, tavuk şorva ve sarığıburma tatlısı yer aldı. Süre sonunda ünlü şefler tadım yaptı. Şeflerin ortak kararıyla dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu.

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MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha mutfağa girdi.

Ana ürün olarak beyin verilen oyunda yaratıcı bir yemek için 40 dakika süre belirlendi. Süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımı yaptı. Öne çağırdıkları isimler Tahsin, Burcu ve Safanur oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Tahsin oldu.

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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'ta haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Safanur, eleme adayı olarak Araz'ı belirlemişti.

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Konseyde yapılan oylamada ise adı en çok yazılan Hasan, haftanın ikinci eleme adayı olmuştu.

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MasterChef'te 27 Ekim Çarşamba akşamı bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin oldu. Tahsin'in potaya gönderdiği isim Ateş, bu haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

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Mavi takımdaki oylama sonucunda ise adı en fazla yazılan Mert, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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