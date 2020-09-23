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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte 22 Eylül Salı MasterChef Türkiye'de elemeye kalan yarışmacılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 01:27 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 22 Eylül Salı akşamı ekrana gelen 61. bölümünde, yeni takımlar ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. MasterChef'te haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları, balık restoranı menüsünü yaparak dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlıkta yarıştı ve iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki MasterChef'te elemeye kimler kaldı? İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayları.

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte 22 Eylül Salı MasterChef Türkiye'de elemeye kalan yarışmacılar

MasterChef'te Uğur'un kaptan olduğu mavi takım ile Emir'in kaptan olduğu kırmızı takım dokunulmazlık oyununda yarıştı. Takımlar salaş balıkçı konsepti şeklinde oluşturulan menüyü hazırlamaya çalıştı.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef son bölümdeki dokunulmazlık oyununda şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu takımlardan kırlangıç çorbası, levrek marin, istavrit tava, uskumru pilavi ve fırında helva yapmalarını istedi. MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan ve en başarılı tabakları çıkaran takım şeflerin oybirliği ile belirlendi. Oyuna avantajı başlayan mavi takım, MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için siyah önlükleri giyip mutfağa girdiler. Bireysel dokunulmazlık istenen yemek Danilo Şef'in özel yemeği 'gizli orman' oldu. Yarışmacılara bu yemeği hazırlamaları için 45 dakika süre verildi. Hazırlanan yemeklerin şefler tarafından tadımı yapıldıktan sonra dokunulmazlığı kazanan yarışmacı açıklandı. Son ikiye kalan isimler Berker ile Emir oldu. Bu iki yarışmacı arasından şeflerin oybirliği ile gecenin en iyi tabağını hazırlayan Emir, MasterChef'te bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu.

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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında gözler dokunulmazlığı kazanan yarışmacıdaydı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir, bir arkadaşını eleme potasına göndermek üzere kararını açıkladı. MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Özgül Coşar oldu.

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Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda son olarak oylama yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir ve ilk eleme adayı Özgül dışındaki yarışmacılar için oylar kullanıldı. Bu oylama sonucunda en fazla oy verilen isim Esra oldu. Böylece Esra, altıncı haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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