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MasterChef'te gergin anlar! Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in önünde takım arkadaşlarını bombaladı

09.09.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin son bölümüne haftanın 3. dokunulmazlık oyunundan çok Melih isimli genç yarışmacının, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun önünde takım arkadaşlarına sitemi damga vurdu. Kırmızı takımın kaptanı Melih, oyunu kaybetmeleri üzerine oylama sırasında arkadaşlarına dönerek sert konuştu. "İlk kaptanlıkta böyle bir olayın yaşanması çok üzücü. Umarım tekrar bir araya gelmeyiz." diyen Melih'in sözleri jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer Şef'i şaşırttı.

MasterChef'te gergin anlar! Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in önünde takım arkadaşlarını bombaladı

MasterChef Türkiye'nin 65. bölümünde gergin anlara sahne oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu kaptanlık oyununu kaybeden kırmızı takımın oylama yapmalarını istedi. Bunun üzerine; Serpilay, Vural, Yağız, Metin, Büşra, Burak Kaya, Dilan ve Burak Revanbahş'tan oluşan kırmızı takımın kaptanı Melih arkadaşlarına verdi veriştirdi.

Masterchef

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE MELİH'TEN TAKIM ARKADAŞLARINA AĞIR SÖZLER

Melih oylama sırasında "İlk kaptanlıkta böyle bir olayın yaşanması çok üzücü. Umarım tekrar bir araya gelmeyiz." ifadelerini kullanınca stüdyo bir anda buz kesti.

Masterchef

"ART ARDA BAŞARISIZ OLMAK BANA ÇOK DOKUNDU"

Mavi takım yarışmacıları birbirine bakarak aşağıda konuşan Melih'in bu tavrına anlam vermeye çalışırken Melih açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ben hayatımda bu kadar arka arkaya başarısızlık elde etmedim şefim. Eminim kimse de elde etmemiştir. Bana çok dokundu bu hafta yaşadığımız şeyler. Umarım gelecek hafta bu yaşanmaz."

Masterchef

Gecenin sonunda kırmızı takımdan en başarılı yemeği yapan Metin dokunulmazlığı elde etmiş oldu. Metin eleme adayı olarak Dilan'ın adını verdi. Böylelikle bu hafta eleme potasına giren isimler olan Vural, Burak, Melih ve Yağız'ın arasına Dilan'dan sonra Serpilay da dahil oldu.

Masterchef

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu masterchef türkiye
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