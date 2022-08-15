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  4. Masterchef'te gerginlik! Yarışmacının tırnağını gören Mehmet Şef çılgına döndü

Masterchef'te gerginlik! Yarışmacının tırnağını gören Mehmet Şef çılgına döndü

15.08.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Rağde'nin ojeli ellerini görünce çılgına döndü. Yarışmacıları, programa ojeli tırnaklarla katılmamaları konusunda defalarca kez uyardıklarını dile getiren Mehmet Şef, Rağde'ye ''Güzellik programı değil burası, yemek yarışması'' dedi.

Masterchef'te gerginlik! Yarışmacının tırnağını gören Mehmet Şef çılgına döndü

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği Masterchef Türkiye programında yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

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Şef Mehmet Yalçınkaya, ojeli tırnaklarla yarışan yarışmacı Rağde'ye gösterdiği tepkiyle gündem oldu.

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''GÜZELLİK PROGRAMI DEĞİL BURASI!''

Yarışmacı Rağde'nin tırnaklarında oje olduğunu gören Mehmet Yalçınkaya, Rağde'yi sert sözlerle uyardı.

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"Sen bir dur! Tırnağında ne var? Git tırnaklarını temizle. Sana bir tane tırnak temizleyici versinler, öyle gel. Oje var. Bu programa ojeyle gelinmeyeceğini kaç kez söyledik?

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Arkadaşımıza biri yardımcı olsun. Bu neyle temizleniyorsa temizlesin, öyle gelsin. Güzellik programı değil burası, yemek yarışması'' şeklinde tepki gösterdi.

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Mehmet Yalçınkaya'nın uyarısı üzerine yarışmacı Rağde tırnaklarını silmek üzere dışarı çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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