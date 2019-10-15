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MasterChef'te görülmemiş ceza! Mehmet Yalçınkaya yarışmacıya portakalı kabuğu yedirdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 15.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

MasterChef'te jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya, kaptanlık oyununda yaptığı yemeğin yanına kabuklu portakal koyan Yasin'e ceza verdi. Sunum tabağına yenilmeyecek şeyler koymayın diyen Yalçınkaya, Yasin'e portakal kabuğu yedirdi.

MasterChef Türkiye 29. son bölümüyle 14 Ekim Pazartesi akşamı TV8'de ekrana geldi. MasterChef'in son bölümünde kaptan olmak için yarışan Yasin, "Portodil" adını verdiği yemeğinin yanına portakal kabuğunu koyarak sunum yaptı. Kabuğu görünce sinirlenen Mehmet Yalçınkaya, Yasin'e unutamayacağı bir ceza verdi.

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PORTAKAL KABUĞU YEDİRDİ

Haftanın elemesi öncesi oynanan kaptanlık oyununda, yarışmacılar şeflerden gelen talimat doğrultusunda kısa süre içesinde en iyi yemeği yapmak için mücadele etti. Eğlenceli kişiliğiyle yarışmada dikkat çeken Yasin, Portodil isimli portakallı bir çorba yaptı. Ancak Mehmet Şef tadım sırasında tabaktaki portakal kabuklarını görünce sinirlendi. "Benim yemeyeceğim şeyi neden koydun?" diye soran Mehmet Şef, Yasin'e portakal kabuğunu yedirdi. Mehmet Şef'in "Sakın ben giderken ağzından çıkartma ben bakıyorum" sözleri dikkat çekti. Yasin ise Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği cezayı kabul ederek portakal kabuğunu yemek zorunda kaldı.

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KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin yaptığı tadımın ardından, MasterChef'te bu hafta kaptanlık ödülünü Suna almaya hak kazandı. Suna mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takımın kaptanı da Ekin oldu.

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te takımların belirlenmesinin ardından yarışmacıları ödül oyunu için mücadele etti. Ödül oyununda kırmızı ve mavi takımlar meyveli iki katlı pasta yaptı. 1 saatlik sürede pastalarını tamamlamak zorunda olan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Şeflerin tadımlarının ardından ise kazanan mavi takım oldu.


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