MasterChef'te görülmemiş hata! Mehmet Şef'ten azarı yedi: "Pudra şekeri diye tuz atmışsın"

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun belirledikleri yemekleri belirtilen süre zarfında yapmaya çalışan yarışmacıların heyecanı gözlerinden okunuyor. MasterChef'in 25. bölümünde Nazike yaptığı tatlıyı tatmaları için şeflere sundu.

DANİLO ZANNA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Danilo Zanna tatlının tadına baktığında neye uğradığını şaşırdı. İtalyan Şef yüzünü ekşiterek genç yarışmacıya "Sen buna tuz mu attın?" diye sordu. Şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şef teşekkür edip yerine geçti.

Mehmet Yalçınkaya ise tatlının üzerine parmağıyla dokunup diline götürdüğünde yarışmacının yaptığı hatayı fark etti.

Mehmet Şef'in "Pudra şekeri yerine bunun üzerine tuz atmışsın" demesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Nazike "Gerçekten mi?" dedi.

"BEN BUNU YEMEM!"

Nazike'den yaklaşmasını isteyen Mehmet Şef şu ifadeleri kullandı:

"Bu ne ya, gel bak. Pudra şekeri diye tuz koymuşsun güzel kardeşim. Sen burada mısın? Ben bunu yemem"

Bunun üzerine Somer Sivrioğlu tadım yapmadı. Nazike bir üst tura geçemeden MasterChef Türkiye'ye veda etti.

