MasterChef'te herkesi şaşırtan olay! Danilo Şef yakalayınca hüngür hüngür ağladı

MasterChef Türkiye, 67. bölümüyle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar hem zamanla hem de birbirleri ile yarıştı. Programın sonunda ana kadroya giren yarışmacı belli oldu fakat geceye Ayşegül isimli genç yarışmacının gözyaşları damga vurdu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DANİLO ŞEF'TEN ÇARPICI UYARI: "BİR DAKİKA, BU KOPYA!"

MasterChef'te ana kadroya girmek için yarışan 5 yarışmacıdan biri olan Ayşegül önlüğünün cebinden kağıt çıkarınca Danilo Şef hemen olaya müdehale etti. İtalyan şef Danilo Zanna'nın kağıdı görmek istemesi üzerine Ayşegül, "Hayır şef, malzemeler yazıyor" diyerek kendisini ifade etmeye çalıştı.

Danilo Şef, "Bir dakika bu kopya!" diyerek olaya dikkat çekti.

BİR ANDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Danilo Şef, "Korkmana gerek yok bunu bir incelememiz gerekir. Buraya biri notla gelirse bunu yapmalıyız." dedi. Genç kız, "Gerçekten daha bakmadım ama ya!" diyerek yaptığı hatayı fark etti.

MEHMET ŞEF VE SOMER ŞEF'TEN GENÇ YARIŞMACIYI TESELLİ EDEN SÖZLER

Ayşegül, Mehmet Şef'e dönerek şunları söyledi:

"Şefim gerçekten bakmadım. Kağıdı çıkardığım gibi Danilo Şef aldı elimden. Çok hazırlanmıştım. Süreden 5 dakika kesin şefim, 5 dakika! Gerçekten"

Mehmet Şef, "Bunda bir şey yok ki. Sen ders çalışmışsın." diyerek Ayşegül'ü teselli ederken, Somer Şef "Notlarınıza bakabilirsiniz ama yarışma başladığında kaldırın o kağıtları. Zaten kafanız karışır." ifadelerini kullandı.

ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de gecenin sonunda ana kadroya giren yarışmacı Atike oldu.



