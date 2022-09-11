MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te herkesi şaşırtan olay! Danilo Şef yakalayınca hüngür hüngür ağladı

MasterChef'te herkesi şaşırtan olay! Danilo Şef yakalayınca hüngür hüngür ağladı

11.09.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te 5 yarışmacı ana kadroya girmek için hünerlerini sergiledi. Fakat Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu programa önlüğünün cebinden kağıt çıkaran Ayşegül'ün gözyaşları damga vurdu. İtalyan şef Danilo Zanna'nın uyarısı üzerine neye uğradığını şaşıran genç yarışmacı gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu genç kızın yanına giderek kağıdı inceledi. İşte MasterChef Türkiye'de yaşananlar...

MasterChef'te herkesi şaşırtan olay! Danilo Şef yakalayınca hüngür hüngür ağladı

MasterChef Türkiye, 67. bölümüyle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar hem zamanla hem de birbirleri ile yarıştı. Programın sonunda ana kadroya giren yarışmacı belli oldu fakat geceye Ayşegül isimli genç yarışmacının gözyaşları damga vurdu.

m0

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DANİLO ŞEF'TEN ÇARPICI UYARI: "BİR DAKİKA, BU KOPYA!"

MasterChef'te ana kadroya girmek için yarışan 5 yarışmacıdan biri olan Ayşegül önlüğünün cebinden kağıt çıkarınca Danilo Şef hemen olaya müdehale etti. İtalyan şef Danilo Zanna'nın kağıdı görmek istemesi üzerine Ayşegül, "Hayır şef, malzemeler yazıyor" diyerek kendisini ifade etmeye çalıştı.

m1

Danilo Şef, "Bir dakika bu kopya!" diyerek olaya dikkat çekti.

m3

BİR ANDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Danilo Şef, "Korkmana gerek yok bunu bir incelememiz gerekir. Buraya biri notla gelirse bunu yapmalıyız." dedi. Genç kız, "Gerçekten daha bakmadım ama ya!" diyerek yaptığı hatayı fark etti.

m2

MEHMET ŞEF VE SOMER ŞEF'TEN GENÇ YARIŞMACIYI TESELLİ EDEN SÖZLER

Ayşegül, Mehmet Şef'e dönerek şunları söyledi:

"Şefim gerçekten bakmadım. Kağıdı çıkardığım gibi Danilo Şef aldı elimden. Çok hazırlanmıştım. Süreden 5 dakika kesin şefim, 5 dakika! Gerçekten"

Mehmet Şef, "Bunda bir şey yok ki. Sen ders çalışmışsın." diyerek Ayşegül'ü teselli ederken, Somer Şef "Notlarınıza bakabilirsiniz ama yarışma başladığında kaldırın o kağıtları. Zaten kafanız karışır." ifadelerini kullandı.

ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de gecenin sonunda ana kadroya giren yarışmacı Atike oldu.

masterchef

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saçlarını üçe vurdurmuştu! Kıvrımlarını sergilediSaçlarını üçe vurdurmuştu! Kıvrımlarını sergiledi
Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem tesettüre girdi! "Cemaatten eğitim aldı"Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem tesettüre girdi! "Cemaatten eğitim aldı"
Gelininin üstsüz fotoğrafları yayınlandı! Gökhan Güney canlı yayında çileden çıktıGelininin üstsüz fotoğrafları yayınlandı! Gökhan Güney canlı yayında çileden çıktı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu masterchef türkiye ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

Son dakika | AK Parti ve MHP, Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstermişti! Canlı yayında yanıt verdi: "Osmanlı ile niye meselemiz olsun"

Son dakika | AK Parti ve MHP, Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstermişti! Canlı yayında yanıt verdi: "Osmanlı ile niye meselemiz olsun"

Karısına öyle bir hediye aldı ki... Görenler şoke oldu

Karısına öyle bir hediye aldı ki... Görenler şoke oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!

Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!

3 çocuklu annenin acı sonu! Yanlışlıkla öldürüldü

3 çocuklu annenin acı sonu! Yanlışlıkla öldürüldü

Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!

Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.