MasterChef'te ilginç anlar! Mehmet Şef'in zorla soğan yedirdiği anlar olay oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar en lezzetli tabakları hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Sevilen programda Mehmet Şef'in Danilo Zanna'ya zorla soğan yedirdiği sahneler ise güldürdü. Danilo Zanna, soğanı sevmediğini söylese de soğan yemekten kaçamadı.

MASTERCHEF'TE MEHMET ŞEF'İN ZORLA SOĞAN YEDİRDİĞİ ANLAR OLAY OLDU

Danilo Zanna'nın bir kağıda "Mehmet bana soğan yedirme" yazması dikkat çekti. Ancak Mehmet Şef "Böyle bir şey mümkün mü? Sana bu soğanın cücüğünü yedirmeden sen bu bölümden çıkabilir misin?" diyerek yedirmek istedi.

SAKLANDIĞI ANLAR STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU

Soğanı sevmeyen Danilo Şef'in saklanmaya çalışması stüdyoyu kahkahaya boğdu. Soğanı eliyle bölen Mehmet şef'e karşılık Somer şef'in adamın en büyük zevki işe gitmek ve sana soğan yedirmek demesi güldürdü.

Danilo Zanna ise "Bu soğanın cücüğü değil , yarısı" diyerek duruma tepki gösterdi. Ancak Mehmet şef'in Danilo'ya "Misafirsin" deyip ısrar etmesiyle Danilo soğan yemekten kaçamadı.



