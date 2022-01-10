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MasterChef'te ilk 3'ekalan ikinci isim kim oldu? 9 Ocak MasterChef ilk 3'ekalan isim açıklandı mı?

10.01.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in popüler yarışma programı MasterChef'te finale doğru gün sayılıyor. Koca bir sezonun ardından son 4'e kalan başarılı yarışmacılar Hasan Biltekin, Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı ve Sergen Özen oldu. Son 5'te elenen yarışmacı ise Dilara Başaran olmuştu. Peki MasterChef'te ilk 3'e kalan ikinci isim kim oldu?

MasterChef'te ilk 3'ekalan ikinci isim kim oldu? 9 Ocak MasterChef ilk 3'ekalan isim açıklandı mı?

MasterChef'te ilk 3'e kalmayı başaran ilk yarışmacı Eren olmuştu. Geriye Tahsin, Hasan ve Sergen kaldı. 9 Ocak Pazar akşamı yayınlanan MasterChe'te, ilk 3'e kalan ikinci isim açıklandı. İşte detaylar...

9 OCAK MASTERCHEF'TE İLK 3'E KALAN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te ilk turda Hasan, Tahsin ve Sergen steak tartar yemeğini hazırladı. Hasan ve Tahsin jürilerden 17 puan alırken Sergen 18 puan aldı. İkinci oyunda ise bir şef yemeği hazırlandı. Bunun sonucunda Sergen ve Tahsin 38 puan alırken Hasan 39 puan aldı. Üçüncü tabak, yarışmacıların kaderini belirledi. 'Ben saksı değilim' tabağı hazırlayan yarışmacılar, etabın sonunda değerlendirildi. Hasan'ın yemeği pişmedi ve jüriden en düşük puanı aldı. Tahsin ile Sergen arasında değerlendirme yapan jüriler, ikinci finalist olarak Tahsin'i seçti.

MasterChef'te ilk üçe kalan ikinci isim kim oldu? 9 Ocak MasterChef ilk üçe kalan isim açıklandı mı?

Cuma akşamı ekranlara gelen oyunda kazanan isim Eren olmuştu.

MasterChef'te ilk üçe kalan ikinci isim kim oldu? 9 Ocak MasterChef ilk üçe kalan isim açıklandı mı?

MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MasterChef'te sonlara gelinmesiyle final tarihi merak konusu oldu. Survivor 15 Ocak'ta başlayacak. MasterChef'in de bu hafta final yapması bekleniyor.

MasterChef'te ilk 3'ekalan ikinci isim kim oldu? 9 Ocak MasterChef ilk 3'ekalan isim açıklandı mı?

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE?

MasterChef Türkiye birincisine verilecek ödül açıklanmadı. 2022'de MasterChef şampiyonuna lüks otomobil verilmişti.


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TV8 Masterchef
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