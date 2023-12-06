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MasterChef'te ipler gerildi! Şeflerin önünde favori yarışmacının kararına rest çekti: "Öldürmeyen acı güçlendirir!"

06.12.2023 07:08 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da finale adım adım yaklaşılıyor. Ege mutfağı tariflerinin yapıldığı dokunulmazlık oyununda yenilen mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı Kıvanç oldu. Eleme potasına ise Esra girdi. Kıvanç "Duygularımla karar vermiyorum" ifadesini kullandı. Esra ise "11. pota, öldürmeyen acı güçlendirirmiş" diyerek yarışmacı arkadaşına sert çıktı.

MasterChef All Star'da gerginlik had safhada. Kıvanç, "Bugün tek kriter olarak değerlendirmek isterim. Mehmet Şef' 'Kebabın ortasında bir çiğlik vardı' dedi. Ona göre; Esra Abla seni gönderiyorum." ifadelerini kullanarak yarışmacı arkadaşını eleme potasına soktu.

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MASTERCHEF'TE GERGİN ANLAR

Bu durum Esra'yı gücendirdi. MasterChef'te ipler gerildi.

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YARIŞMACI ARKADAŞINA SERZENİŞTE BULUNDU

"11. pota, öldürmeyen acı güçlendirirmiş" diyerek serzenişte bulunan Esra'ya yanıt gecikmedi.

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"DUYGULARIMLA KARAR VERMİYORUM"

Kıvanç "Duygularımla karar vermiyorum." diyen Kıvanç'a yüklenen bir diğer yarışmacı da Barbaros oldu.

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Barbaros, "Eğer Esra Abla yerine Tolga, Ayaz ya da Metin veyahut da diğer arkadaşımız olsaydı acaba aynı şekilde mi kararını verirdi?" dedi.

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