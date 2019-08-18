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MasterChef'te jüriyi duygulandıran yarışmacı! MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 01:23 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışması yeni sezonuna başlıyor. MasterChef'in yeni sezon ilk bölümünde ise jüriyi duygulandıran anlar yaşanacak. Peki MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte MasterChef 1. bölümden yeni fragman.

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef'in yeni sezon ikinci tanıtımı yayınlandı. MasterChef yeni sezon ilk bölümüyle 18 Ağustos Pazar akşamı 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

JÜRİYİ DUYGULANDIRAN YARIŞMACI
Dünyaca ünlü üç şefin yer alacağı MasterChef'te yeni tanıtım ise dikkatleri çekmeyi başardı. Bir yarışmacının hayat hikayesi ise jüriyi duygulandırdı. Ünlü şef Somer Sivrioğlu ise yarışmacının anlattıkları karşısında daha fazla dayanamadı ve stüdyodan çıktı.

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Tüm bu soruların cevabı 18 Ağustos Pazar akşamı TV8 ekranlarında olacak.

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