MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef kaptanları ve haftanın yeni takımları nasıl oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de kazanan isim haftanın yeni kaptanı olarak belirlenmiş oldu. Sevilen yarışma MasterChef'te kaptanlık oyunu için şefler yarışmacılardan ilk olarak tavuklu pilav istedi. Programda Melih ve Metin'in hazırladığı pilavlar şefler tarafından başarılı bulundu ve geçer not aldı. İki yarışmacı bu defa düelloda yarıştı. İşte kazanan kişiler...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmada ikinci turda poşe yumurta düellosunu kazanan isim Metin olmuş oldu. Böylece sevilen yarışmada yarışmacılardan Metin mavi takımın kaptanı olurken kırmızı takımın kaptanlığına ise Kıvanç'ı seçti. Ayrıca yeni sezonun ikinci kaptanlık oyununda şefler bu hafta yarışmacılardan tavuklu pilav yapmalarını istedi.

Şeflerin istediği tavuklu pilavı tekniğine en uygun yapan isimler Metin, Yağız, Serpilay, Hamze, Fatma Nur, Melih oldu. Yine en başarılı tabağı yapan iki yarışmacı ise Metin ve Melih olarak belirlendi.

Yarışmada kaptanlık düellosu için bu defa Metin ve Melih poşe yumurta yaptı. Yapılan değerlendirmenin ardından en başarılı poşe yumurta yapan isim Metin oldu. Mavi takım kaptanı olan Metin, kırmızı takımın kaptanlığına ise Kıvanç'ı seçti.

MasterChef'te bu hafta takımlar şu şekilde belirlendi:

Mavi Takım: Metin ( Kaptan), Melih, Büşra, Yağız, Onur, Görkem, Serpilay, Dilan.

Kırmızı Takım: Kıvanç (Kaptan) Çağatay, Gamze, Tayfun, Barış, Ayaz, Kaan, Fatma Nur.

