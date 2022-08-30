MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef kaptanları ve haftanın yeni takımları nasıl oldu?

MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef kaptanları ve haftanın yeni takımları nasıl oldu?

30.08.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te yeni bölüm sonrası kaptanlık oyununu kazanan kişinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. 29 Ağustos günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu mücadelesi sonrası mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Peki MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef kaptanları ve haftanın yeni takımları nasıl oldu? İşte merak edilenler...

MasterChef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef kaptanları ve haftanın yeni takımları nasıl oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de kazanan isim haftanın yeni kaptanı olarak belirlenmiş oldu. Sevilen yarışma MasterChef'te kaptanlık oyunu için şefler yarışmacılardan ilk olarak tavuklu pilav istedi. Programda Melih ve Metin'in hazırladığı pilavlar şefler tarafından başarılı bulundu ve geçer not aldı. İki yarışmacı bu defa düelloda yarıştı. İşte kazanan kişiler...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmada ikinci turda poşe yumurta düellosunu kazanan isim Metin olmuş oldu. Böylece sevilen yarışmada yarışmacılardan Metin mavi takımın kaptanı olurken kırmızı takımın kaptanlığına ise Kıvanç'ı seçti. Ayrıca yeni sezonun ikinci kaptanlık oyununda şefler bu hafta yarışmacılardan tavuklu pilav yapmalarını istedi.

Şeflerin istediği tavuklu pilavı tekniğine en uygun yapan isimler Metin, Yağız, Serpilay, Hamze, Fatma Nur, Melih oldu. Yine en başarılı tabağı yapan iki yarışmacı ise Metin ve Melih olarak belirlendi.

Yarışmada kaptanlık düellosu için bu defa Metin ve Melih poşe yumurta yaptı. Yapılan değerlendirmenin ardından en başarılı poşe yumurta yapan isim Metin oldu. Mavi takım kaptanı olan Metin, kırmızı takımın kaptanlığına ise Kıvanç'ı seçti.

MasterChef'te bu hafta takımlar şu şekilde belirlendi:

Mavi Takım: Metin ( Kaptan), Melih, Büşra, Yağız, Onur, Görkem, Serpilay, Dilan.

Kırmızı Takım: Kıvanç (Kaptan) Çağatay, Gamze, Tayfun, Barış, Ayaz, Kaan, Fatma Nur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te güldüren anlar! Danilo Şef stüdyoda tavuk pilav sattıMasterChef'te güldüren anlar! Danilo Şef stüdyoda tavuk pilav sattı
Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyorDemet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor
Kenan İmirzalıoğlu'nu şaştı kaldı! Yarışmacı karısını arayıp...Kenan İmirzalıoğlu'nu şaştı kaldı! Yarışmacı karısını arayıp...
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef ele istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savaşta kritik eşik! Rus güçlerine karşı hücuma geçtiler

Savaşta kritik eşik! Rus güçlerine karşı hücuma geçtiler

Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...

Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...

"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!

"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

Dünyaca ünlü yıldız ABD'yi terk ediyor! "Burada her şey çok saçma" Gideceği ülkeyi açıkladı

Dünyaca ünlü yıldız ABD'yi terk ediyor! "Burada her şey çok saçma" Gideceği ülkeyi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.