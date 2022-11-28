MasterChef'te kaptanlık yarışı! 28 Kasım MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar

MasterChef'in 28 Kasım akşamı ekrana gelen bölümünde yeni takım heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirleniyor. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturuyorlar. Birçok kişi bugün de internette "MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte Masterchef Türkiye 28 Kasım Pazartesi yeni takımlar ve kaptanları ile son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF 28 KASIM MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptan olabilmek için yarışmacılar mücadele verdiler. Yapılan değerlendirmelerin ardından Masterchef takım kaptanları belli olacak. MasterChef'in yeni takım kaptanlarını khaberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF 28 KASIM 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçiliyor. Kaptanların belli olmasıyla beraber yeni takımlar oluşturulacak. Takımlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.



