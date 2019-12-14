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MasterChef'te kim elendi? Aykut Kocaman jüri oldu! İşte 13 Aralık Cuma MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık Cuma yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. MasterChef bu hafta Konya'ya konuk oldu. MasterChef'teki son dokunulmazlık oyununda takımlar Konya mutfağına özgü yemekleri yaptılar. Jüride ise Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da yer aldı. Peki MasterChef'te bu hafta kim elendi? Güzide mi, Rıfat mı yoksa Batuhan mı elendi? İşte MasterChef'te 13 Aralık Cuma Konya bölümünde yaşananlar ve veda eden isim.

MasterChef'te kim elendi? Aykut Kocaman jüri oldu! İşte 13 Aralık Cuma MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının 13 Aralık Cuma ekrana gelen 63. son bölümünde veda eden isim belli oldu. Finale haftalar kalan MasterChef'teki son takım oyunu ise Konya'da gerçekleştirildi. Yarışmada bundan sonra artık takım oyunu olmayacağı da şefler tarafından açıklandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef yarışmasının bu sezonki son dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, Konya mutfağına özgü yemekler yaptı.

Yarışmacılar, şeflerin istediği tutmaç çorbası, şiş kebabı, gül yapraklı marul salatası, pekmezli ayva, hassaten lokma, badem tatlısı, gül şerbetinden oluşan menüyü 1 saat 15 dakika için yaptılar.

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Verilen süre sonunda takımlar, hazırladıkları yemekleri onlara puan verecek olan jüri üyelerine sundular. MasterChef'in bu haftaki konuk jüri üyeleri ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türk mutfak kültürü ve yemekleri araştırmacısı olan Nevin Halıcı, türkücü Mustafa Yıldızdoğan, Konyasporlu futbolcular Ömer Ali Şahiner ve Milosevic oldu.

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Yapılan oylama sonucunda ise 6 oy alan kırmızı takım dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Mavi takım ise 6 oy aldı.

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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta ilk eleme adayları kırmızı takımdan Batuhan, mavi takımdan ise Rıfat oldu. Haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan ise Güzide ve Alican bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Yemekleri tadan şeflerin kararı sonucunda, mavi takımdan Güzide haftanın 3. eleme adayı oldu. Bu sonuçlarla ise eleme öncesinde son 5 yarışmacı arasına kalan isimler, Cemre, Ekin ve Alican oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te eleme oyununa kalan Güzide, Rıfat ve Batuhan şeflerin istediği et yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştılar. Tadım sonrasında ise şefler eleme oyununda, en iyi tabağı yaparak birinci olan ismin Batuhan olduğunu açıkladılar.

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MasterChef'te jürinin kararı sonrasına ise elenen isim ise Rıfat oldu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Aykut Hocam Bırak Burda Konuk Olmayı İşine Bak Konya'dan Omuzlarla Ugurlandın Omuzlarda Karşılandın Dünyada Bir İlk Oldu Konyaspor'u Bu Durumdan Çıkar Yoksa Bu Sefer Küfürlerle Gonderileceksin
ADAM 40 YILLIK GÜRME AYKUT HOCA OLMAYACAKTA KİM OLACAK AGZININ TADINI BİLİYOR
Aykut Kocaman ne alâka kardeşim, saçmalık vallahi...
Ne kadar seviyorsunuz Boş işlerle uğraşmayın zaten Acun deyince ilk akla insanların hiçbir şey almadığı öğrenmediği vaktini boşu boşuna getirdiği boş boş işler programı Bakın bakalım bu adamın memlekete zerre kadar faydası olmuş mu? Ve siz bunları izleyenler ve siz bu programları övenler hepiniz bunlara ortaksiniz memleketin düşmanı ihtiyacı yok zaten
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