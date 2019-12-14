MasterChef'te kim elendi? Aykut Kocaman jüri oldu! İşte 13 Aralık Cuma MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının 13 Aralık Cuma ekrana gelen 63. son bölümünde veda eden isim belli oldu. Finale haftalar kalan MasterChef'teki son takım oyunu ise Konya'da gerçekleştirildi. Yarışmada bundan sonra artık takım oyunu olmayacağı da şefler tarafından açıklandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef yarışmasının bu sezonki son dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, Konya mutfağına özgü yemekler yaptı.

Yarışmacılar, şeflerin istediği tutmaç çorbası, şiş kebabı, gül yapraklı marul salatası, pekmezli ayva, hassaten lokma, badem tatlısı, gül şerbetinden oluşan menüyü 1 saat 15 dakika için yaptılar.

Verilen süre sonunda takımlar, hazırladıkları yemekleri onlara puan verecek olan jüri üyelerine sundular. MasterChef'in bu haftaki konuk jüri üyeleri ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türk mutfak kültürü ve yemekleri araştırmacısı olan Nevin Halıcı, türkücü Mustafa Yıldızdoğan, Konyasporlu futbolcular Ömer Ali Şahiner ve Milosevic oldu.