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  4. MasterChef'te kim elendi? 'Bana ayrılan sürenin sonuna geldik' diyerek veda etti! İşte 23 Ekim 2022 MasterChef'te elenen isim...

MasterChef'te kim elendi? 'Bana ayrılan sürenin sonuna geldik' diyerek veda etti! İşte 23 Ekim 2022 MasterChef'te elenen isim...

24.10.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te kim elendi, sorusunun yanıtı 23 Ekim 2022 Pazar akşamı yayınlanan bölümü kaçıran vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan ve Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim kazandı?

MasterChef'te kim elendi? 'Bana ayrılan sürenin sonuna geldik' diyerek veda etti! İşte 23 Ekim 2022 MasterChef'te elenen isim...

MasterChef Türkiye 23 Ekim 2022 Pazar akşamı bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yaptıkları yemekleri tattı. Programın sonunda yarışmaya ve hayallaerine veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte 23 Ekim 2022 MasterChef'te elenen isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun kararı ile yarışmaya veda eden isim Atike oldu.

MASTERCHEF ELEME OYUNUNDA HANGİ YARIŞMACI BİRİNCİ OLDU?

MasterChef eleme oyununda birinci olan yarışmacı Tayfun, ikinci ise Fatmanur oldu.

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MASTERCHEF ATİKE BOZKAYA KİMDİR?

Atike Bozyaka 34 yaşında ve yarışmaya İzmir'den katılıyor. Yarışmacı kendi alanında ilerlemek için yarışmaya katılmış. Bozyaka'nın babasının Kazakistan'da restoranları bulunuyor.

Somer Sivrioğlu'nun, 'Atike ne demek?' sorusuna Bozyaka, 'Tez canlı, hareketli, güler yüzlü, güzel soylu genç kız demek.' yanıtını vermişti.

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MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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