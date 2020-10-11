MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 11 Ekim Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belli oldu. Bu hafta, mavi takım tüm dokunulmazlık oyunları aldı ve yedi kişilik kırmızı takımda Eray hariç herkes eleme potasına girdi. İki turlu eleme finalinde ise bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti.
MasterChef 2020’nin sekizinci haftasında kırmızı takım, tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybetti. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, Serhat’ı eleme potasına gönderdi. Oylamada ise eleme potasına giden, adı en çok yazılan Walison oldu. İkinci dokunulmazlığı yine kaybeden kırmızı takımda bu sefer bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı ve onun söylediği isim Berker, 3. eleme adayı oldu. Oylamada ise eleme potasına giden isim Tanya idi. Son bireysel dokunulmazlık oyununu üç kişi oynadı. Ebru, Eray ve Sefa arasında oynanan bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Böylece Ebru ve Sefa direkt olarak eleme adayı oldu.
MasterChef Türkiye’nin 11 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen 75. bölümünde elemeye kalan Ebru, Sefa, Tanya, Berker, Walisın ve Serhat yarıştı. lk turda yarışmacılara bottarga - kefal havyarı verildi ve bundan bir yaratıcı yemek yapılması istendi. Bazı yarışmacıların ilk defa gördüğü bu malzeme ile yaptığı yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu.
MasterChef 2020 jürisi, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptıktan sonra bu turda başarılı olan yarışmacıları açıkladı. MasterChef eleme gecesi ilk turunun en başarılı tabağı Serhat'a ait oldu. Onu takip eden yarışmacılar ise sırasıyla Tanya ve Berker oldu. Böylece Sefa, Walison ve Ebru, son üçe kalan yarışmacılar oldu.
MasterChef'in eleme gecesinde son üçe kalan Sefa, Walison ve Ebru bu defa Somer Şef'in kendi yorumuyla yaptığı hamsi kuşunu yapmak için mücadele etti.
Hamsi kuşu yemeğiyle şeflerin karşısına çıkan yarışmacılardan arasından en başarılı isim açıklandı. Eleme turunda eb başarılı tabağı yapanın Sefa olduğunu açıklandı. MasterChef'te son ikiye ise Ebru ve Walison kaldı.
Mehmet Şef ise kararı oy birliğiyle aldıklarını belirterek elenen ismin Walison olduğunu söyledi. Böylece MasterChef'e bu hafta veda eden yarışmacı Brezilyalı Walison Fonseca oldu.
Walison'la birlikte son ikiye kalan Ebru ise şeflerin kararı sonrasında gözyaşlarına boğuldu. Walison'un elenmesine üzülen Ebru, "Walison'un elenmesine çok üzüldüm. Kendim burada kaldığıma bile sevinemedim. Walison gerçekten çok iyi bir insan. Onunla dışarıda da görüşmek istiyorum. Bu hafta takımıma alırken ona güvendiğim ve bir şeyler bildiği için almıştım" dedi.
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