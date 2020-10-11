MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 11 Ekim Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 11 Ekim Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

11.10.2020 23:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 11 Ekim Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 11 Ekim Pazar yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta elemeye kalan 6 yarışmacı, ilk turda kendilerine verilen bottarga ana ürünüyle yemek yaparak yarıştı. İkinci tura kalan 3 yarışmacı ise ise ikinci turda Somer Şef'in özel tarifiyle hamsi kuşu yemeğini yaptılar. Şeflerin ortak kararıyla bir yarışmacı veda etti. Elemedeki rakibi ise gözyaşlarına boğuldu. Peki MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belli oldu. Bu hafta, mavi takım tüm dokunulmazlık oyunları aldı ve yedi kişilik kırmızı takımda Eray hariç herkes eleme potasına girdi. İki turlu eleme finalinde ise bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2020’nin sekizinci haftasında kırmızı takım, tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybetti. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, Serhat’ı eleme potasına gönderdi. Oylamada ise eleme potasına giden, adı en çok yazılan Walison oldu. İkinci dokunulmazlığı yine kaybeden kırmızı takımda bu sefer bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı ve onun söylediği isim Berker, 3. eleme adayı oldu. Oylamada ise eleme potasına giden isim Tanya idi. Son bireysel dokunulmazlık oyununu üç kişi oynadı. Ebru, Eray ve Sefa arasında oynanan bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Böylece Ebru ve Sefa direkt olarak eleme adayı oldu.

eleme-gecesi1018219325f83174cb9c1b

MASTERCHEF İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 11 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen 75. bölümünde elemeye kalan Ebru, Sefa, Tanya, Berker, Walisın ve Serhat yarıştı. lk turda yarışmacılara bottarga - kefal havyarı verildi ve bundan bir yaratıcı yemek yapılması istendi. Bazı yarışmacıların ilk defa gördüğü bu malzeme ile yaptığı yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu.

MasterChef 2020 jürisi, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptıktan sonra bu turda başarılı olan yarışmacıları açıkladı. MasterChef eleme gecesi ilk turunun en başarılı tabağı Serhat'a ait oldu. Onu takip eden yarışmacılar ise sırasıyla Tanya ve Berker oldu. Böylece Sefa, Walison ve Ebru, son üçe kalan yarışmacılar oldu.

master4

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? İŞTE VEDA EDEN İSİM

MasterChef'in eleme gecesinde son üçe kalan Sefa, Walison ve Ebru bu defa Somer Şef'in kendi yorumuyla yaptığı hamsi kuşunu yapmak için mücadele etti.

master3

Hamsi kuşu yemeğiyle şeflerin karşısına çıkan yarışmacılardan arasından en başarılı isim açıklandı. Eleme turunda eb başarılı tabağı yapanın Sefa olduğunu açıklandı. MasterChef'te son ikiye ise Ebru ve Walison kaldı.
walisonebru

Mehmet Şef ise kararı oy birliğiyle aldıklarını belirterek elenen ismin Walison olduğunu söyledi. Böylece MasterChef'e bu hafta veda eden yarışmacı Brezilyalı Walison Fonseca oldu.
walison2

EBRU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: KALDIĞIMA SEVİNEMEDİM

Walison'la birlikte son ikiye kalan Ebru ise şeflerin kararı sonrasında gözyaşlarına boğuldu. Walison'un elenmesine üzülen Ebru, "Walison'un elenmesine çok üzüldüm. Kendim burada kaldığıma bile sevinemedim. Walison gerçekten çok iyi bir insan. Onunla dışarıda da görüşmek istiyorum. Bu hafta takımıma alırken ona güvendiğim ve bir şeyler bildiği için almıştım" dedi.

EBRU

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlarGünlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlar
Polemiği başlattı! 'Oğlan meşhur...'Polemiği başlattı! 'Oğlan meşhur...'
Temizlik Benim İşim'in birincisi kim oldu?Temizlik Benim İşim'in birincisi kim oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

MasterChef'ten elenen Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison nereli? Evli mi, eşi kim? İşte hayat hikayesi

MasterChef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison kimdir?

Hamsi kuşu nasıl yapılır? MasterChef hamsi kuşu tarifi nedir? İşte Şef Somer Sivrioğlu tarifi ise hamsi kuşu malzemeleri

MasterChef hamsi kuşu nasıl yapılır?

Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş'a sürpriz kutlama

Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş'a sürpriz kutlama

Tuğba Ekinci Kaan Yıldırım imasıyla Hadise’ye gönderme yaptı!

Polemiği başlattı! 'Oğlan meşhur...'

Survivor Mert Öcal aşk hayatı için takipçilerinden yardım istedi!

Hayranlarına seslendi: ‘Güzel kızmış söylesenize...’

Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş yaptığı yoga hareketleriyle sosyal medyayı salladı!

Esnekliği görenleri şaşkına çevirdi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.