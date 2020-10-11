MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 11 Ekim Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belli oldu. Bu hafta, mavi takım tüm dokunulmazlık oyunları aldı ve yedi kişilik kırmızı takımda Eray hariç herkes eleme potasına girdi. İki turlu eleme finalinde ise bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2020’nin sekizinci haftasında kırmızı takım, tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybetti. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, Serhat’ı eleme potasına gönderdi. Oylamada ise eleme potasına giden, adı en çok yazılan Walison oldu. İkinci dokunulmazlığı yine kaybeden kırmızı takımda bu sefer bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı ve onun söylediği isim Berker, 3. eleme adayı oldu. Oylamada ise eleme potasına giden isim Tanya idi. Son bireysel dokunulmazlık oyununu üç kişi oynadı. Ebru, Eray ve Sefa arasında oynanan bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Böylece Ebru ve Sefa direkt olarak eleme adayı oldu.

MASTERCHEF İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 11 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen 75. bölümünde elemeye kalan Ebru, Sefa, Tanya, Berker, Walisın ve Serhat yarıştı. lk turda yarışmacılara bottarga - kefal havyarı verildi ve bundan bir yaratıcı yemek yapılması istendi. Bazı yarışmacıların ilk defa gördüğü bu malzeme ile yaptığı yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu.