MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 15 Kasım MasterChef'e veda eden yarışmacı

MasterChef Türkiye 2020'in 100. bölümünde duygusal bir veda yaşandı. Haftanın son gününde mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar Karadeniz mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama sonucunda son eleme adayı belli oldu. Böylece haftanın eleme adayları arasından yapılacak eleme oyunu ile MasterChef 2020’ye veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF’TE BU AKŞAM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de 3. dokunulmazlık oyunu için mavi takım ve kımızı takım yarışmacıları mutfağa girdi. Şefler, takımlardan oyunda yapmaları istediği yemekleri açıkladı. Günün menüsü Karadeniz mutfağı yemeklerinden oluştu. Yapılması için 45 dakika süre verilen menüde ise sarambula, siron, hamsili köfte, hamsikoli ve pepeçura yer aldı.

Süre bitiminde şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Sonra oybirliği ile verdikleri kararı açıkladı. Yapılan beş yemekten üçünde daha başarılı olan kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazandı.