MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 15 Kasım MasterChef'e veda eden yarışmacı

MasterChef Türkiye 2020'in 100. bölümünde duygusal bir veda yaşandı. Haftanın son gününde mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar Karadeniz mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama sonucunda son eleme adayı belli oldu. Böylece haftanın eleme adayları arasından yapılacak eleme oyunu ile MasterChef 2020’ye veda eden isim belli oldu.
MasterChef Türkiye’de 3. dokunulmazlık oyunu için mavi takım ve kımızı takım yarışmacıları mutfağa girdi. Şefler, takımlardan oyunda yapmaları istediği yemekleri açıkladı. Günün menüsü Karadeniz mutfağı yemeklerinden oluştu. Yapılması için 45 dakika süre verilen menüde ise sarambula, siron, hamsili köfte, hamsikoli ve pepeçura yer aldı.
Süre bitiminde şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Sonra oybirliği ile verdikleri kararı açıkladı. Yapılan beş yemekten üçünde daha başarılı olan kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazandı.
MasterChef 2020'de bireysel dokunulmazlığı mavi takım yarışmacıları oynadı. Oyunda yarışmacılardan istenen yemek, Mehmet şefin özel tarifi ile surf and turf yemeği oldu. Beş yarışmacı, Mehmet Şef'in tarif ettiği ve gösterilen şekilde yemeği yapmaya çalıştı. Süre sonunda şefler, tadım yaparak gecenin en başarılı yarışmacısını açıkladı. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Serhat oldu.
MasterChef’in 13. haftasında ilk iki dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan oylamalarda Barbaros ve Eray elemeye kalan isimler olmuştu. Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde ise dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylama sonucunda Esra, haftanın son eleme adayı oldu.
MasterChef'te eleme adayları Eray, Barbaros ve Esra kritik oyunda karşı karşıya geldi. Eleme oyununda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Şef'in imza tabağı ruby oldu. Bu yemeğin yapılması için şeflerin verdiği süre ise 45 dakika olarak açıklandı. Oyunda verilen sürenin sona ermesi ile şefler yapılan yemeklerin sunumunu ve tadını kontrol etti. Sonrasında oybirliği ile verdikleri kararı açıklayan şeflere göre eleme oyununun en başarılı tabağını hazırlayan Eray oldu. Son ikiye ise Esra ve Barbaros kaldı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen Esra oldu.
MasterChef'ten elenen Esra gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şefler de duygusal anlar yaşadı. Mehmet Yalçınkaya, Esra'ya bundan sonraki şeflik yaşamında her türlü desteği vereceklerini söyledi.
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