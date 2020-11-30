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MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 29 Kasım MasterChef'e veda eden elenen yarışmacı

30.11.2020 00:26 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 29 Kasım MasterChef'e veda eden elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 29 Kasım Pazar ekrana gelen 110. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden takım, eleme adayını belirlemek için bireysel dokunulmazlık oyununda tezgah başına geçti. Şeflerin kararıyla bir kişi dokunulmaz oldu. Oylamada ise eleme adayı belli oldu. Eleme oyunu sonunda ise şeflerin kararıyla bir kişi yarışmaya veda etti. Peki MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye 2020'in 29 Kasım Pazar ekrana gelen 110. bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar Tayland mutfağı konseptli yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama sonucunda son eleme adayı belli oldu. Böylece haftanın eleme adayları arasından yapılacak eleme oyunu ile MasterChef 2020’ye veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de bu hafta Ebru ile Sefa’nın kurduğu mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık mücadelesi verdi. Takımlar bu defa Tayland mutfağına özel yemeklerden oluşan menüyle yarıştı. Oyunu mavi takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım oyununu kaybeden kırmızı takım bu defa bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Emir kazandı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Kaybeden mavi takımda yapılan oylamada Uğur, eleme potasına giren ilk isim oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu ise kırmızı takım kazandı. Sonrasında mavi takımda yapılan oylama ile haftanın ikinci eleme adayı Sefa oldu.

MasterChef'te haftanın 3. eleme adayı yapılan oylama sonrası belli oldu. Oylama sonunda Barbaros 3. eleme adayı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elemeye kalan Barbaros, Sefa ve Uğur eleme turu için jüri karşısına çıktı. Ancak şefler Barbaros ve Sefa'dan üst kata çıkmalarını, Uğur'un ise karşılarına gelmesini istedi.

MasterChef yarışmacısı Uğur, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından yıllar önce yaptığı küfürlü paylaşımlarından ortaya çıkmasından sonra yarışmadan ihraç edilmişti. Eleme turunda jüri karşısına çıkan Uğur ise paylaşımlarından dolayı özür dileyerek gözyaşlarına boğuldu. Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından ise bu hafta elenen başka yarışmacı olmadı.

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