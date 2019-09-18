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MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye 15. son bölümde veda eden isim belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 01:28 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının 15. son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları yarışmaya devam edebilmek için mücadele etti. Peki MasterChef'te kim elendi? Yarışmaya hangi isim veda etti? Mustafa mı, Ekin mi, Orhan mı yoksa Suna mı elendi? Elemeye kalan isimler Mehmet Şef'in deniz tarağı, salatalık ceviche tariflerini yapabilmek için mücadele ettiler. İşte MasterChef'in 18 Eylül Salı yayınlanan 15. bölümünde veda eden isim ve yaşananlar.

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye 15. son bölümde veda eden isim belli oldu

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 15. yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de Pazartesi günü ekrana gelen bölümde Mustafa ve Suna eleme adayları olmuştu. MasterChef Türkiye 15. bölümde oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım saray mutfağı lezzetlerinden oluşan menüyü hazırlamak için saniyelerle yarıştılar.

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MasterChef Türkiye 15. bölümde oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kaybeden taraf kırmızı takım oldu.

Yarışmanın 17 Eylül Salı ekrana gelen 15. bölümde ise Eda ve Orhan elemeye kaldı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef 2. sezon 15. bölümde eleme yemeğini Mehmet Yalçınkaya belirledi. Eleme adayı olan 4 isim elenmemek için Mehmet Şef'in zorlu tarifine en yakın yemeği yapabilmek için yarıştı. Mehmet Şef menüyü deniz tarağı, salatalık ceviche olarak belirledi.

Eleme mücadelesine kalan Mustafa, Ekin, Orhan ve Suna arasından bu hafta elenen yarışmacı ise Orhan Eren oldu. Orhan Eren geçtiğimiz günlerde de yarışma sırasında fenalaşarak baygınlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

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MASTERCHEF'TEN ELENEN ORHAN EREN KİMDİR?
Orhan Eren 46 yaşındadır. Steak House işletmeciliği yapıyor. İlkokuldan beri çalıştığını belirten Eren, ortaokulu ve liseyi dışardan tamamladığını belirtiyor.

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