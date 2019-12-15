Masterchef'te kim elendi? Rıfat, Güzide, Batuhan arasından kim gitti?

Konya mutfağından menüyle hazırlanan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Güzide ve Alican son eleme adayı olmak üzere kozlarını paylaştı. Bu ikilinin arasından kazanan isim Alican olunca, Masterchef Türkiye'nin eleme adayları belirlenmiş oldu. Eleme potası Güzide, Batuhan ve Rıfat'tan oluştu. Eleme potasında şefler karar vermekte oldukça zorlanırken, sonucu küçük ayrıntılar belirledi.

Masterchef yarışmasında dün akşam dokunulmazlık oyununda Konya mutfağı konu alındı. Konya'da yapılan çekimlerde eğlenceli görüntüler sahne alırken, Mevlana sözleri de unutulmadı. Konyaspor takımının antrenörü Aykut Kocaman ve Konyaspor'lu futbolcular katılırken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Nevin Halıcı konuktu.

Peki Masterchef'te dün akşam kim elendi? İşte 13 Aralık akşamında MasterChef Türkiye'ye veda eden o isim...

Eleme potasında ise yarışan isimler Batuhan, Güzide ve Rıfat olmuştu.

Masterchef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Artık son 5 kişinin kalacağı eleme akşamı öncesinde yarışmacılar hazırladıkları tabaklar ile son 5'e kalmak için mücadele ettiler.

3 isimde yemeklerini yetiştirirken, pişirme oranları yarışmanın elenen ismini belirledi. Eleme potasında en iyi tabağı çıkararak birinci olan isim Batuhan oldu. Rıfat ve Güzide arasındaki karar ise, Rıfat'ın yaptığı hatalar sonucunda ortaya çıktı.

RIFAT YURTTAŞ ELENDİ

Rıfat türüf mantarını unutunca ve pişirme derecesini ayarlayamayınca Masterchef Türkiye'de elenen isim oldu. MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık 2019 bölümünde, eleme oyunu sonrası yarışmaya veda eden Rıfat Yurttaş oldu.

Mehmet Yalçınkaya elenen yarışmacıya 'Senin en önemli özelliğin adaletin. Ben bu dünyada da öbür dünyaya da buna kefilim. Burda verdiğin insanlık dersleri için teşekkür ediyorum' dedi.

Bu sözleri duyan Rıfat gözyaşlarını tutamadı. Rıfat veda için konuşmaya başladığında ise ağlayarak şunları söyledi: "Herkes çok iyi çok hoşgörülü ve anlayışlıydı. Birinin kalbini kırdıysam özür diliyorum. Benim için çok değerlisiniz. Katkınız için teşekkür ederim."

MASTERCHEF'TE SON 5 YARIŞMACI

MasterChef Türkiye'de son 5 yarışmacı, Alican, Cemre, Batuhan, Güzide ve Ekin olarak belirlenmiş oldu.



