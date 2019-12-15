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Masterchef'te kim elendi? Rıfat, Güzide, Batuhan arasından kim gitti?

DİZİ HABERLERİ  | 15.12.2019 10:24 | Son Güncelleme

'Masterchef kim elendi' sorusunu herkes merak ediyor. Masterchef Türkiye'de dün akşam yarışmaya veda isim belirlendi ve son beş yarışmacının kimler olduğu belli oldu. Masterchef'te 13 Aralık eleme potası Güzide, Rıfat ve Batuhan'dan oluştu. İşte Masterchef Türkiye'de elenen isim...

Masterchef'te kim elendi? Rıfat, Güzide, Batuhan arasından kim gitti?

Masterchef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Artık son 5 kişinin kalacağı eleme akşamı öncesinde yarışmacılar hazırladıkları tabaklar ile son 5'e kalmak için mücadele ettiler.

Eleme potasında ise yarışan isimler Batuhan, Güzide ve Rıfat olmuştu.

Peki Masterchef'te dün akşam kim elendi? İşte 13 Aralık akşamında MasterChef Türkiye'ye veda eden o isim...

KONYA MUTFAĞI VARDI

Masterchef yarışmasında dün akşam dokunulmazlık oyununda Konya mutfağı konu alındı. Konya'da yapılan çekimlerde eğlenceli görüntüler sahne alırken, Mevlana sözleri de unutulmadı. Konyaspor takımının antrenörü Aykut Kocaman ve Konyaspor'lu futbolcular katılırken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Nevin Halıcı konuktu.

Konya mutfağından menüyle hazırlanan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Güzide ve Alican son eleme adayı olmak üzere kozlarını paylaştı. Bu ikilinin arasından kazanan isim Alican olunca, Masterchef Türkiye'nin eleme adayları belirlenmiş oldu. Eleme potası Güzide, Batuhan ve Rıfat'tan oluştu. Eleme potasında şefler karar vermekte oldukça zorlanırken, sonucu küçük ayrıntılar belirledi.

3 isimde yemeklerini yetiştirirken, pişirme oranları yarışmanın elenen ismini belirledi. Eleme potasında en iyi tabağı çıkararak birinci olan isim Batuhan oldu. Rıfat ve Güzide arasındaki karar ise, Rıfat'ın yaptığı hatalar sonucunda ortaya çıktı.

RIFAT YURTTAŞ ELENDİ

Rıfat türüf mantarını unutunca ve pişirme derecesini ayarlayamayınca Masterchef Türkiye'de elenen isim oldu. MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık 2019 bölümünde, eleme oyunu sonrası yarışmaya veda eden Rıfat Yurttaş oldu.

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Mehmet Yalçınkaya elenen yarışmacıya 'Senin en önemli özelliğin adaletin. Ben bu dünyada da öbür dünyaya da buna kefilim. Burda verdiğin insanlık dersleri için teşekkür ediyorum' dedi.

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Bu sözleri duyan Rıfat gözyaşlarını tutamadı. Rıfat veda için konuşmaya başladığında ise ağlayarak şunları söyledi: "Herkes çok iyi çok hoşgörülü ve anlayışlıydı. Birinin kalbini kırdıysam özür diliyorum. Benim için çok değerlisiniz. Katkınız için teşekkür ederim."

MASTERCHEF'TE SON 5 YARIŞMACI

MasterChef Türkiye'de son 5 yarışmacı, Alican, Cemre, Batuhan, Güzide ve Ekin olarak belirlenmiş oldu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
güzidenin acilen gitmesi gerekir diye düşünüyorum onun haricinde kim kazanırsa hakkıdır
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