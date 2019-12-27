MasterChef'te kim elenecek? Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı!

Finale doğru giden MasterChef'te yarı finale kalacak olan iki yarışmacı, Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümde belli olacak.

MasterChef final haftasında Ekin ve Alican'ın ardından Güzide 3. eleme adayı oldu. MasterChef eleme haftasında ise, tüm oyunlardan başarıyla çıkan Cemre, son olarak Güzide'ye karşı yarıştı. Cemre, son oyunda da başarılı olarak, yarı finale çıkmaya hak kazanan ilk yarışmacı oldu.

MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde ise Güzide, Alican ve Ekin yarı final için mücadele edecek. 3 ayrı oyunda yarışacak olan yarışmacılardan biri ise MasterChef'e veda edecek. Sevilen yarışmanın yeni bölüm tanıtımında, elenen ismin açıklanmasından sonra Mehmet Şef'in gözyaşlarını tutamaması dikkat çekiyor.

MasterChef'in yarı finali Cumartesi akşamı, final bölümü ise 29 Aralık Pazar akşamı TV8 ekranlarında olacak.



