Mynet Trend
  4. MasterChef'te kim elenecek? Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı!

MasterChef'te kim elenecek? Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışması 27 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan 76. yeni bölümünde eleme heyecanı yaşanacak. MasterChef'te büyük final öncesinde Güzide, Alican ve Ekin arasından elenen isim belli olacak. MasterChef'in yeni bölüm tanıtımında ise elenen ismin açıklandığı anlarda, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekiyor.

MasterChef'te kim elenecek? Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı!
GİDİŞ
İstanbul
2020-01-03 07:05:00
Paris Charles de Gaulle
2020-01-03 15:05:00
DÖNÜŞ
Paris Charles de Gaulle
2020-01-10 08:45:00
İstanbul
2020-01-10 18:00:00
3319.66 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2020-01-03 11:05:00
Paris Charles de Gaulle
2020-01-03 16:00:00
DÖNÜŞ
Paris Orly
2020-01-10 11:00:00
İstanbul
2020-01-10 21:35:00
5250.89 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2020-01-03 15:55:00
Paris Charles de Gaulle
2020-01-03 23:30:00
DÖNÜŞ
Paris Charles de Gaulle
2020-01-10 18:40:00
İstanbul
2020-01-11 00:15:00
4516.46 TL
SATIN AL

Finale doğru giden MasterChef'te yarı finale kalacak olan iki yarışmacı, Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümde belli olacak.

MasterChef final haftasında Ekin ve Alican'ın ardından Güzide 3. eleme adayı oldu. MasterChef eleme haftasında ise, tüm oyunlardan başarıyla çıkan Cemre, son olarak Güzide'ye karşı yarıştı. Cemre, son oyunda da başarılı olarak, yarı finale çıkmaya hak kazanan ilk yarışmacı oldu.

MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde ise Güzide, Alican ve Ekin yarı final için mücadele edecek. 3 ayrı oyunda yarışacak olan yarışmacılardan biri ise MasterChef'e veda edecek. Sevilen yarışmanın yeni bölüm tanıtımında, elenen ismin açıklanmasından sonra Mehmet Şef'in gözyaşlarını tutamaması dikkat çekiyor.

master2

MasterChef'in yarı finali Cumartesi akşamı, final bölümü ise 29 Aralık Pazar akşamı TV8 ekranlarında olacak.

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu
MasterChef'te eleme adayları belli oldu! İşte ilk yarı finalistMasterChef'te eleme adayları belli oldu! İşte ilk yarı finalist
'Hekimoğlu' dizisinde aşı karşıtlarına gönderme!'Hekimoğlu' dizisinde aşı karşıtlarına gönderme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
masterchef masterchef final masterchef yarı final masterchef kim elenecek masterchef finalistler Mehmet Yalçınkaya

En Çok Okunan Trend Haberler

Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı!

Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı!

ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün evinde ceset parçaları bulundu

ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün evinde ceset parçaları bulundu

İşte yerli otomobilinin logosu!

İşte yerli otomobilinin logosu!

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı

O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O Ses Türkiye'de herkesi büyüledi! 'Böyle bir ses duymadım!

O Ses Türkiye'de herkesi büyüledi! 'Böyle bir ses duymadım!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Yarı finale kim kaldı? MasterChef 2019 finali ne zaman?

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! İşte ilk yarı finalist

'Hekimoğlu' dizisinde aşı karşıtlarına gönderme!

'Hekimoğlu' dizisinde aşı karşıtlarına gönderme!

Mahsusa filminin çekimleri tamamlandı

Fransız Clarette ile Osmanlı ajanı Ali Reşat'ın aşkı beyaz perdede

Kevin Spacey'yi tacizle suçlamıştı: Norveç Prensesi'nin eski eşi Behn intihar etti

Kevin Spacey’yi tacizle suçlayan Ari Behn intihar etti

TV Time’a göre 2019’un en çok izlenen 20 internet platformu dizisi

İşte dijital platformlarda en çok izlenen 20 dizi

Online Film Eleştirmenleri Birliği (OFCS) adaylarını açıkladı

Ödül sezonu hız kesmeden devam ediyor…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.