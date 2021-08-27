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MasterChef'te kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef 2021'de Masterclass ödülü ne oldu?

27.08.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’te sezonun ilk Masterclass’ı ekrana geldi. MasterChef'in 26 Ağustos Perşembe ekrana gelen son bölümünde, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılara çeşitli etlerin kesimi ve pişirilmesi konularında eğitim verdi. MasterClass sonrasında yarışmacılar aldıkları eğitimden sınava girdi. Masterclass oyununda yarışmacılar Adana kebap yaparak yarıştı. Peki, MasterChef’te kim kazandı? MasterChef’te Masterclass ödülü ne oldu?

MasterChef'te kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef 2021'de Masterclass ödülü ne oldu?

MasterChef son bölümde Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şef, yarışmacılara çeşitli et kesme, pişirme teknikleri ve kebap üzerine dersler verdi. Yarışmacılar, ise bu gördükleri teknikleri, aynı şekilde yapmaya çalıştı. Aşamalı yapılan oyunlar sonrasında MasterClass ödülünü kazanan belli oldu.

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MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

MasterChef'te şeflerden eğitim alan 16 yarışmacı, bu teknikleri uyguladıkları bir sınava girdiler. Yarışmacılardan ilk turda istenen yemek, Adana kebap oldu.

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Bunun için verilen süre 30 dakika idi. Tadım sonrasında şefler, başarılı sekiz yarışmacıyı açıkladı. İlk turu geçen isimler; Mert, İbrahim, Hamza, Emre, Sergen, Hasan, Tahsin, Görkem idi.

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Sonraki turda ise yarışmacılardan 50 derece pişmiş et yapmalarını istedi. Bu turda 50 dereceye en yakın olan 4 isim belirlendi. Yapılan ölçümler sonrasında en yakın dereceyi tutturan Hasan, Mert, Tahsin, İbrahim son oyuna kalmayı başardı.

MasterClass'ın final oyununda istenen 70 derecede pişmiş et oldu. Ölçümler sonrasında Hasan'ın eti 67.8, Tahsin'in 68, Mert'in ise 63.6 derece çıktı. Son olarak İbrahim'in pişirdiği etin sıcaklığı ise 72,2 derece çıktı. Böylece MasterChef 2021'de ilk Masterclass'ı kazanan Tahsin oldu.

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MASTERCLASS ÖDÜLÜ NEYDİ?

MasterChef Türkiye'de ilk Masterclass'ta kazanan yarışmacıya verilecek ödülü Mehmet Yalçınkaya açıkladı. Masterclass'ı kazanan Tahsin'e evde kullanmak üzere mikser, hamur yoğurma makinesi ve bıçak setinden oluşan mutfak gereçleri hediye edildi.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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