MasterChef'te kim kazandı? Deniz ürünleriyle yarıştılar! MasterChef Türkiye'de MasterClass ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu!

MasterChef 2020'nin 4. Masterclass'ı 10 Eylül Perşembe akşamı ekranlara geldi. MasterChef'in ünlü şefleri, yarışmacılara ayrı ayrı eğitimler verdi. MasterChef 2020'de önce kadayıflı karides, ardından niyokki ve son olarak da ıstakoz yapan yarışmacılardan en başarılı tabağı çıkaran isim günün sonunda şefler tarafından açıklandı.

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 10 Eylül akşamı ekranlara gelen 51. bölümünde, yarışmacılara kabuklu deniz mahsullerine dair detayları, püf noktalarını anlatıldı. İlk turda kabuklu deniz mahsullerinin bilineyenleri yarışmacılara anlatıldı. Somer şef turun sonunda Arem, Eray, Serhat, Barbaros, Ebru, Esra, Berker, Özgül'ün tabaklarını beğendi.

Somer Şef'in verdiği eğitimde ilk turda yarışmacılar kadayıflı karidesi hazırlamak için mutfağa girdi. Kadayıflı karides turunda yemeği rakiplerinden daha iyi yapan isimler Esra, Berker, Özgül, Arem, Eray ve Serhat oldu.



İlk turu geçen 8 isim yeniden mutfağa girerek bu kez niyokki yapmak için mücadele verdi. Arem, Eray, Serhat, Barbaros, Ebru, Esra, Berker, Özgül mutfakta en iyi tabağı çıkarmak için zorlu anlar yaşadı. 30 dakikanın sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Bu turun sonunda da ön plana çıkan isimler Ebru, Berker, Özgül, Serhat oldu.