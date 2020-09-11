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MasterChef'te kim kazandı? Deniz ürünleriyle yarıştılar! MasterChef Türkiye'de MasterClass ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 01:20 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının 10 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde MasterClass heyecanı yaşandı. MasterChef son bölümde Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılara ayrı ayrı MasterClass eğitimi verdi. Yarışmacılar, şeflerden aldıkları eğitimlerin ardından elemeli olarak yarıştı ve üç turda bu akşamın kazananı belli oldu. Peki MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterClass yarışmasını kazanan isim ve son bölümde yaşananlar.

MasterChef'te kim kazandı? Deniz ürünleriyle yarıştılar! MasterChef Türkiye'de MasterClass ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu!

MasterChef 2020'nin 4. Masterclass'ı 10 Eylül Perşembe akşamı ekranlara geldi. MasterChef'in ünlü şefleri, yarışmacılara ayrı ayrı eğitimler verdi. MasterChef 2020'de önce kadayıflı karides, ardından niyokki ve son olarak da ıstakoz yapan yarışmacılardan en başarılı tabağı çıkaran isim günün sonunda şefler tarafından açıklandı.

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MASTERCHEF'TE MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 10 Eylül akşamı ekranlara gelen 51. bölümünde, yarışmacılara kabuklu deniz mahsullerine dair detayları, püf noktalarını anlatıldı. İlk turda kabuklu deniz mahsullerinin bilineyenleri yarışmacılara anlatıldı. Somer şef turun sonunda Arem, Eray, Serhat, Barbaros, Ebru, Esra, Berker, Özgül'ün tabaklarını beğendi.

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Somer Şef'in verdiği eğitimde ilk turda yarışmacılar kadayıflı karidesi hazırlamak için mutfağa girdi. Kadayıflı karides turunda yemeği rakiplerinden daha iyi yapan isimler Esra, Berker, Özgül, Arem, Eray ve Serhat oldu.

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İlk turu geçen 8 isim yeniden mutfağa girerek bu kez niyokki yapmak için mücadele verdi. Arem, Eray, Serhat, Barbaros, Ebru, Esra, Berker, Özgül mutfakta en iyi tabağı çıkarmak için zorlu anlar yaşadı. 30 dakikanın sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Bu turun sonunda da ön plana çıkan isimler Ebru, Berker, Özgül, Serhat oldu.

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Final turunda bu kez 4 isim ıstakoz yapmak için kolları sıvadı. Danilo, Somer ve Mehmet Şefin yaptığı tadım bölümünün ardından en iyi tabağı çıkaran isim Berker oldu. Geceyi birinci bitiren yarışmacî Berker, bir gün boyunca deniz ürünleri restoranında MasterClass alma şanslı elde etti.

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