MasterChef'te kim kazandı? İşte 16 Eylül MasterChef'te Masterclass oyununu kazanan yarışmacı

MasterChef Türkiye'de ünlü şeflerin eğitimlerinin ardından yarışmacılar Masterclass ödülünü kazanmak için yarıştı. Ödül oyununda tavuk parçalama işlemi yapan yarışmacılar arasından en iyi tabağı çıkaran kişi ödülü kazanan kişi oldu.



MASTERCLASS’TA YENİ DÖNEMİ AÇIKLADILAR

Şef Somer Sivrioğlu, yarışma öncesinde Masterclass eğitiminin artık yeni döneme girildiğini ve aşamalar olacağını belirtti. Mehmet Şef’ten eğitim alan 16 yarışmacı arasından sadece 8’i verilen ödevi doğru yaparak Somer Şef’in Masterclass’ına katılabildi. Somer Şef’in Masterclass’ı sonrasında verilen ödevi en iyi terine getiren 4 kişi ise Danilo Şef’ten Masterclass eğitimi alma hakkı kazandı. MasterChef’te bundan sonra kazanan kişiler tüm eğitimlerin tamamını alabilecek.

MASTERCLASS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mehmet Şef’ten Masterclass eğitimi alan 16 yarışmacı arasından ödül oyununda en başarılı olan 8 isim Esra, Barbaros, Özgül, Sefa, Eray, Selin, Ayyüce ve Uğur oldu.

Bu 8 isim Somer Şef’in Masterclass’ına katılmaya hak kazandı. Somer Şef’in Masterclass eğitiminden başarıyla geçen 4 isimse Uğur, Barbaros, Esra ve Sefa oldu.



Uğur, Barbaros, Esra ve Sefa Danilo Şef’in Masterclass’ına katılmaya hak kazandı ve ördek göğsünü en iyi şekilde pişirmeye çalıştı. En iyi tabağı hazırlayan Esra ise Masterclass ödülünü kazanan isim oldu. Ödülü kazanan Esra, oldukça ünlü bir İtalyan restoranında tüm gün boyunca Masterclass eğitimi alacak.

