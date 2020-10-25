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  4. MasterChef'te kimler eleme adayı oldu? İşte eleme adayı olan isimler

MasterChef'te kimler eleme adayı oldu? İşte eleme adayı olan isimler

25.10.2020 06:56 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te kimler eleme adayı oldu? İşte eleme adayı olan isimler

MasterChef Türkiye'nin son bölümü yine büyük bir heyecanla geçti. Sert tartışmaların yaşandığı yeni bölüm fragmanında kimin eleneceği merak konusu oldu. MasterChef'te kimler eleme adayı oldu? 24 Ekim Masterchef yayınında dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Kırmızı takım oldu.

Masterchef'te heyecan ve rekabet devam ediyor! 24 Ekim Masterchef eleme adayları merak konusu oldu.

MasterChef 2020'de haftanın son bölümünde eleme potasına giren altı yarışmacı, eleme oyunu oynayacak. MasterChef eleme gecesinde altı yarışmacıdan kim elenecek merak ediliyor. 24 Ekim Masterchef yayınında dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Kırmızı takım oldu. Kırmızı takımın sevinç anları ekranlara geldi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı Serhat aldı. Serhat, eleme adayı olarak hiç düşünmeden Uğur'un ismi verdi. Uğur haftanın 5.eleme adayı oldu. Mavi takım kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda en çok oyu alan Esra, haftanın son eleme adayı oldu. Masterchef'te eleme adayları Emir, Berker, Sefa, Tanya, Uğur ve Esra oldu.


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