MasterChef'te kimler eleme adayı oldu? İşte eleme adayı olan isimler

Masterchef'te heyecan ve rekabet devam ediyor! 24 Ekim Masterchef eleme adayları merak konusu oldu.

MasterChef 2020'de haftanın son bölümünde eleme potasına giren altı yarışmacı, eleme oyunu oynayacak. MasterChef eleme gecesinde altı yarışmacıdan kim elenecek merak ediliyor. 24 Ekim Masterchef yayınında dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Kırmızı takım oldu. Kırmızı takımın sevinç anları ekranlara geldi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı Serhat aldı. Serhat, eleme adayı olarak hiç düşünmeden Uğur'un ismi verdi. Uğur haftanın 5.eleme adayı oldu. Mavi takım kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda en çok oyu alan Esra, haftanın son eleme adayı oldu. Masterchef'te eleme adayları Emir, Berker, Sefa, Tanya, Uğur ve Esra oldu.



