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MasterChef'te kriz gecesi! Mehmet Şef resti çekti! 'Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?'

28.09.2023 23:34 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu ile ekrana geldi. Düello heyecanının yaşandığı yarışmanın bu akşamki bölümünde adeta krizler silsilesi yaşandı. Hem yarışmacılar arasındaki tartışma hem de Mehmet Şef'in çektiği rest geceye damgasını vurdu.

MasterChef'in yeni bölümünde adeta bir kriz gecesi yaşandı. Kazandibi tatlısı ile düello yapmaları istenen yarışmacıların birbirine reçete yazıp vermesine Mehmet Şef adeta çıldırdı. Diğer yandan Azize ve Dilara'nın kavgası da gecenin konusu oldu.

MasterChef All Star büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

GERGİN GECE!

Düello heyecanının yaşandığı gecede yarışmacılardan kazandibi yapmaları istendi.

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Tatlının tarifini reçete olarak yazıp veren Hasan'a şeflerden büyük tepki geldi. Kerem'in 'Reçeteyi Hasan'dan aldım' demesi üzerine patlak veren olayda Hasan da yarışmacı arkadaşlarına sert çıktı.

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Somer Şef'in 'Üzerinde gramajları yazıyor ya gramaj yazıyor' demesiyle yarışmacılar arasında da tartışma çıktı.

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Olaylı başlayan gece Dilara ve Azize arasında çıkan tartışmayla devam etti.

'HER OYUNDA DA BU KADAR OLMAZ'

Gecenin bir diğer olayı ise Azize ile Dilara arasında yaşandı. Tatlılarını dolaba koyan yarışmacılardan Dilara, kendi tatlısının üzerine sıcak tepsi konulmasına tepki gösterdi.

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Dilara'nın 'Ayıp yani Azize Abla' demesiyle ortam iyice gerildi. Karşılıklı tartışmaya dönen konuşmaya şefler müdahale etti.

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Azize'nin tartışma sonunda Dilara'ya 'Aaahh' diyerek sırtını dönmesi ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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Birçok kullanıcıdan konuyla ilgili 'Arkandayız Azize', 'Azize de haklı Dilara da', 'Dilara elensen mi artık', 'Bu gece bu ne gerginlik' gibi yorumlar geldi.

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