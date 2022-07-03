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MasterChef'te Mehmet Şef'ten olay Trabzonspor tepkisi! Trabzonlu yarışmacıya verdiği yanıt dikkat çekti

03.07.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. İlgiyle takip edilen programda, yarışmacılar kadroda devam edebilmek için tek tek hünerlerini sergiledi. Jüri üyelerinden Mehmet Şef'in ise Trabzonlu yarışmacıya verdiği tepki olay oldu.

MasterChef'te Mehmet Şef'ten olay Trabzonspor tepkisi! Trabzonlu yarışmacıya verdiği yanıt dikkat çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, yeni bölümleriyle devam ediyor. Sevilen yarışmada çok konuşulan jüri üyelerinden olan Mehmet Şef, Trabzonlu bir yarışmacı ile dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

MASTERCHEF'TE MEHMET ŞEF'İN TRABZONSPOR TEPKİSİ OLAY OLDU!

Yeni bölümleriyle 1 Temmuz'da ekrana gelmeye başlayan yarışmada, yarışmacılar en iyi yemeklerini yaparak tek tek hünerlerini sergilemeye başladı. Mehmet Şef ile Trabzonlu yarışmacı arasında yaşanan konuşma stüdyoda gülümseten anlar yaşattı.

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Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılarından birine 'Nerelisiniz?" sorusunu yöneltti. Aslen Trabzon, Of'lu olduğunu dile getiren yarışmacıya Mehmet Şef'ten olay bir tepki geldi.

"TRABZONLUYUM DEYİNCE AKLIMA ŞÖYLE BİR ŞEY GELİYOR"

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"Trabzonluyum deyince benim aklıma hemen şöyle bir şey geliyor" diyen Mehmet Yalçınkaya, cebinden telefonunu çıkartarak fenerini açtı ve sağa sola sallayarak, şampiyonluk kutlamasında bulundu.

DİĞER ŞEFLERDEN DE ŞAMPİYONLUK TEBRİĞİ GELDİ

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Şeflerin "Ne geliyor?" sorusuna karşılık ise Trabzonlu yarışmacı "Evet. Futbol, kutlama..." yanıtını verdi. Ardından diğer şefler de olaya dahil oldu ve Danilo Zanna ile Somer Sivrioğlu'ndan da Trabzonspor'un şampiyonluğuna tebrik mesajı geldi.

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TV8 Mehmet Yalçınkaya Masterchef mehmet şef
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