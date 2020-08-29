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Masterchef'te Mehmet Şef'ten Tanya'ya tepki! 'Şu rezilliğe gülünmez'

DİZİ HABERLERİ  | 29.08.2020 07:28 | Son Güncelleme

Masterchef'in yayınlanan son bölümünde kadınlar ve erkekler tatlıda yarıştı. Aşureden keşküle kadar birçok tatlıyı yapan yarışmacılar arasında kimi zaman gerginlik kimi zaman mutlu anlar yaşandı. Fakat Tanya ve Furkan'ın yarıştığı bölümde ortam oldukça gerildi. Fanya'nın krem karamelinin görüntüsü şoke etti.

Masterchef'te Mehmet Şef'ten Tanya'ya tepki! 'Şu rezilliğe gülünmez'

Masterchef'in dün akşam yayınlanan bölümünde Tanya ve Furkan kıyasıya mücadele etti. Mücadelede kazanan taraf Furkan oldu. Fakat Tanya'nın tabağı yarışmaya damga vurdu.

Tabağı gördükten sonra şoke olan şefler eleştiride bulundu. Özellikle Mehmet Şef, Tanya'nın gülmesine sinirlenerek, 'Ben oturur ağlarım şurada' dedi.

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Tanya'nın tabağının kötü olmasına ve gülerek gelmesine sinirlenen Mehmet Şef şu ifadeleri kullandı: "Ben senin neye güldüğünü anlayamadım. Biz bir yarışma programındayız şu rezilliğe gülünmez. Ben oturur ağlarım şurada. Burada kelimeleri doğru seçmeye çalışıyorum ama sen bunu iki üç sefer yaptığını söylüyorsun senin gibi bu seviyeye gelmiş bir insanın gülerek getirmesi beni üzüyor. Genellikle reçete verdiğimizde patır patır patır patlanıyor."

'REZİL OLDUM'

Tanya ise 'haklısınız' dedi ve arkadaşlarının yanına gittikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Tanya arkadaşlarının yanına gidip ağlarken "rezil oldum ben" dedi.

Yarışmanın kazanını ise Furkan oldu.


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