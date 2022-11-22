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  4. MasterChef'te Mehmet Şef ve Fatma Nur arasında büyük iddia! Mehmet Şef paralarını kaybetti

MasterChef'te Mehmet Şef ve Fatma Nur arasında büyük iddia! Mehmet Şef paralarını kaybetti

22.11.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’in dün akşam yayınlanan bölümüne Mehmet Şef ve Fatma Nur arasındaki iddia damga vurdu. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in son bölümünde yarışmacılar kaptanlık yarışında midye dolma yaptılar. 60 tane midye yiyebilirim diyen Fatma Nur ile Mehmet Şef iddiaya girdi. İddianın kazananı olan Fatma Nur, Mehmet Şef’in paralarını tek tek aldı.

MasterChef'te Mehmet Şef ve Fatma Nur arasında büyük iddia! Mehmet Şef paralarını kaybetti

MasterChef’in son bölümünde Mehmet Şef ve Fatma Nur iddiaya girdiler. Mehmet Şef, “Kimdi şimdi 60 tane hemen arka arkaya yiyebilirim diyen” dedi ve Fatma Nur’u tezgah başına çağırdı. Fatma Nur, “Şefim bin liranızı alırım ama” dedi. Mehmet Şef ekiptekilerden hemen bin lira getirmelerini istedi. Burak Kaya ve Ayaz kaptanlık düellosunda yarışırken Fatma Nur 60 tane midye yiyerek iddianın kazananı oldu.

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“BİN LİRAYA 60 TANE DAHA YERİM”

Mehmet Şef, “Kızım hasta masta olup başıma iş açma bak” diye uyardı. Fatma Nur ise yüz tane olsa yerim” yanıtını verdi ve “Bin liraya bir 60 tane daha yerim” dedi.

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Mehmet Şef cüzdanından paraları tek tek çıkardı, iddiayı kazanan Fatma Nur'a verdi ve "Fatma Nur ananın ak sütü gibi helal olsun" dedi.

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