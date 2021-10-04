MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Rabia'yı şaşırtan sözler: Sözleşmeyi feshediyoruz

MasterChef Türkiye 2021'de 7. hafta heyecanı başladı. MasterChef'te haftalardır yedek kalan Rabia, ana kadroya girmeyi başaran son yarışmacı oldu.



Şef Mehmet Yalçınkaya ise geçtiğimiz haftalarda Rabia'ya restoranın iş teklif etmişti. Mehmet Şef, "Çok erken bunu söylemem ve ben bunu fazla yapmam. Ama MasterChef Türkiye ana kadroya giremezsen sana iş teklif ediyorum. Benimle restoranda çalışabilirsin" sözünü vermişti.

"BENDEKİ YÜKÜMLÜLÜK KALKTI"

Rabia ise haftalar sonra ana kadroya girmeyi başardı. Mehmet Şef de yarışmanın yeni ismi Raiba'ya takılmadan edemedi. Rabia'yla konuşan Şef Yalçınkaya "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz. 'Masterchef ana kadrosuna giremezsen

seninle çalışacağım' demiştim. Tabi ki birlikte çalışmaktan büyük keyif alırdım ama ana kadroya girdin ve bendeki yükümlülük kalktı. Artık sendeki yükümlülük başladı. Ana kadroya girdiğine göre amacın şampiyon olmak olmalı" dedi.

MasterChef yarışmacısı Rabia da ana kadroya girmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek "Ana kadroya son girdim hedefim de buradan son çıkmak. Çok sevdiğim insanların yanına geldim, bunun için çok mutluyum" dedi.



